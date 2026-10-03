Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 4,52%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số đó, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,72%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,68%; nhóm giao thông tăng 6,06%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4,61%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 3,74%.../.