Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng tăng 5,01%

Theo báo cáo của Thống kê Đà Nẵng, CPI của thành phố tháng 10/2026 tăng 0,02% so với tháng trước và tăng 5,61% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 10 tháng, CPI bình quân tăng 5,01%, phản ánh áp lực tăng giá đối với nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu.

Trong tháng 10, có 6/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ ghi nhận chỉ số giá tăng so với tháng trước. Nhóm giáo dục tăng 0,14%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,08%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,46%. Trong khi đó, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 1,08%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,54%.

So với cùng kỳ năm trước, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 8,81%, tác động đáng kể đến CPI chung. Nhóm giao thông tăng 10,73%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 6,55%.

Cùng với diễn biến giá cả, hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn duy trì đà tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng ước đạt 263.227 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10 đạt 28.037 tỷ đồng, tăng 33,1%.

Trong những tháng cuối năm, khi nhu cầu mua sắm, tiêu dùng có xu hướng gia tăng, việc theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa và dịch vụ, nhất là các mặt hàng thiết yếu, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý, điều hành giá, góp phần ổn định thị trường và bảo đảm đời sống người dân.