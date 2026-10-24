Chỉ sau 40 phút truy xét, Công an Thành phố Chí Minh bắt giữ đối tượng dùng dao cướp tiệm vàng

Đối tượng Nguyễn Minh Đắc tại tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp tài sản

Truy xét nhanh, bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng chỉ sau 40 phút

Ngày 24/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Tân Khánh nhanh chóng truy xét, khống chế, bắt giữ đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 50 phút ngày 24/10/2026, tại tiệm vàng K.T.N.P (phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh) xảy ra vụ cướp tài sản. Đối tượng là một nam giới, khoảng 30 tuổi, điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng.

Tại đây, đối tượng sử dụng dao uy hiếp, khống chế chủ tiệm vàng là chị T.T.G.H. (sinh năm 1997) nhằm mục đích cướp tài sản. Tuy nhiên, khi bị chủ tiệm chống trả quyết liệt, đối tượng đã gây thương tích nhẹ cho chị H rồi nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Vụ việc không gây thiệt hại về tài sản. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, bị hại đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với đối tượng Nguyễn Minh Đắc

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Phường Tân Khánh khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, truy bắt đối tượng gây án.

Với sự phối hợp chặt chẽ, khẩn trương và quyết liệt của các lực lượng, chỉ sau 40 phút triển khai truy xét, đến 9 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định, khống chế và bắt giữ đối tượng gây án, đồng thời thu giữ phương tiện cùng hung khí sử dụng trong vụ cướp. Đối tượng bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Minh Đắc (sinh năm 1992, hiện trú tại khu phố Phước Hải, phường Tân Khánh).

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Kết quả truy xét nhanh, bắt giữ đối tượng chỉ sau 40 phút triển khai lực lượng tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Qua đó góp phần kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm tội, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân.