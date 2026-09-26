Chỉ rõ 'địa chỉ chịu trách nhiệm' đối với công việc chậm tiến độ
Chiều 25/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp của Thường trực Hội đồng Dân tộc giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 257/2025/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chi-ro-dia-chi-chiu-trach-nhiem-doi-voi-cong-viec-cham-tien-do-10431837.html