Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Quảng Ninh Quản Minh Cường điều hành phiên thảo luận tại Tổ 5. Ảnh: Xuân Quý

Góp ý về biện pháp tạm hoãn xuất cảnh (điểm d, khoản 2, Điều 74 dự thảo), ĐBQH Nguyễn Phi Hùng (TP. Đà Nẵng) nhận thấy, quy định hiện tại mâu thuẫn trực tiếp với Điều 36, Điều 37 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 và Điều 126 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Đại biểu phân tích, trong pháp luật tố tụng và quản lý xuất nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp ngăn chặn đặc biệt chỉ áp dụng cho người có dấu hiệu bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ. Nếu dự thảo Luật áp dụng cho cưỡng chế nộp tiền phạt hành chính mà không quy định ngưỡng tiền phạt tối thiểu sẽ vi phạm quyền tự do đi lại của công dân theo Điều 23 Hiến pháp 2013. Với lý do đó, đại biểu đề nghị bổ sung điều kiện chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân có nghĩa vụ tiền phạt từ 50 triệu đồng trở lên (hoặc tổ chức từ 100 triệu đồng trở lên) và có căn cứ xác định người đó đang chuẩn bị xuất cảnh để trốn tránh nghĩa vụ nộp phạt.

ĐBQH Nguyễn Phi Hùng (TP. Đà Nẵng) phát biểu. Ảnh: Xuân Quý

Về biện pháp tạm dừng đăng kiểm, đăng ký phương tiện (điểm g, khoản 2, Điều 74 dự thảo), đại biểu Nguyễn Phi Hùngđề nghị bổ sung khoản loại trừ: "Không áp dụng biện pháp tạm dừng đăng kiểm, đăng ký phương tiện nếu phương tiện đã được chuyển nhượng hợp pháp cho người thứ ba ngay tình theo Điều 133 Bộ luật Dân sự 2015 hoặc đang là tài sản bảo đảm ngân hàng đã đăng ký hợp pháp".

ĐBQH Lê Ngọc Quang (TP. Đà Nẵng) đồng tình với việc kéo dài thời hiệu xử phạt đối với lại một số lĩnh vực có hành vi vi phạm phức tạp, khó phát hiện, cần nhiều thời gian xác minh. Tuy nhiên, đại biểu cũng cho rằng, việc tăng thời hiệu từ 1 năm lên 2 năm, từ 2 năm lên 3 năm phải có căn cứ thực tiễn rõ ràng, thuyết phục, không nên áp dụng tràn lan, đặc biệt là đối với lĩnh vực giao thông đường bộ. Đại biểu đề nghị, chỉ quy định áp dụng thời hiệu 3 năm đối với lĩnh vực thực sự cần thiết, có căn cứ thực tiễn rõ ràng, đồng thời, cần rà soát mối quan hệ giữa quy định về thời hiệu xử phạt hành chính với pháp luật hình sự, nhất là trường hợp hành vi đã bị xử lý vi phạm hành chính được sử dụng làm dấu hiệu để xác định trách nhiệm hình sự nhằm thống nhất trong áp dụng pháp luật.

ĐBQH Lê Ngọc Quang (TP. Đà Nẵng) phát biểu. Ảnh: Xuân Quý

Đối với việc nâng mức phạt tiền tối đa (lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, 3 tỷ đồng với tổ chức), đại biểu Lê Ngọc Quang đề nghị, cần đánh giá tác động kỹ lưỡng, chú trọng khắc phục hậu quả và thu hồi lợi bất hợp pháp.

ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc (TP. Đà Nẵng) phát biểu. Ảnh: Xuân Quý

ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc (TP. Đà Nẵng) thì cho rằng, việc tăng mức phạt tiền cần có sự phân loại đối tượng như nhắm vào kẻ chủ mưu, tổ chức đứng sau vi phạm chứ không chỉ phạt người lao động trực tiếp. Đại biểu cũng cho rằng, dù phạt nguội hay không lập biên bản vẫn bắt buộc phải lập/lưu trữ hồ sơ chứng cứ; nếu người vi phạm đồng ý thì xử lý nhanh, nếu không đồng ý thì phải có cơ chế giải quyết/khởi kiện ra tòa.