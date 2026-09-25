Chi Pu và Kỳ Duyên vướng vào tình ái rối ren

Ngay từ teaser, Chị Chị Em Em 3 đã khiến khán giả tò mò bởi câu chuyện tình cảm khác biệt xoay quanh ba nhân vật nữ Thị Nương, Thị Mầu và Thị Liễu. Trong đó, Chi Pu vào vai Thị Nương, còn Kỳ Duyên hóa thân thành Thị Mầu - hai nhân vật có mối quan hệ tình cảm được hé lộ qua nhiều phân cảnh thân mật và đối thoại giàu kịch tính.

Theo những hình ảnh được công bố, Thị Nương của Chi Pu dành tình cảm cho Thị Mầu. Tuy nhiên, chuyện tình của họ đứng trước biến cố khi Thị Mầu bị mẹ bắt đi lấy chồng. Trước lựa chọn của người mình yêu, Thị Nương không giấu được sự ghen tuông. Cô tìm đến Thị Mầu và muốn mối quan hệ giữa hai người “danh chính ngôn thuận”, thay vì tiếp tục trong bóng tối.

Chi Pu và Kỳ Duyên trong Chị Chị Em Em 3.

Chi tiết này lập tức mở ra một hướng phát triển đáng chú ý cho Chị Chị Em Em 3. Nếu những phần phim trước tập trung vào các mối quan hệ phức tạp dưới nhiều góc độ, phần ba tiếp tục khai thác tình cảm, hôn nhân và những lựa chọn khó khăn của các nhân vật nữ. Câu chuyện giữa Thị Nương và Thị Mầu vì thế trở thành một trong những nút thắt được khán giả đặc biệt quan tâm.

Với Chi Pu, Thị Nương cũng là một hình ảnh mới sau thời gian cô tập trung cho âm nhạc và các hoạt động tại thị trường Trung Quốc. Đây không phải lần đầu nữ diễn viên xuất hiện trong thương hiệu Chị Chị Em Em. Năm 2019, Chi Pu từng đảm nhận vai Bảo Nhi trong phần đầu, đóng cùng Thanh Hằng và tạo được dấu ấn với hình tượng nhân vật nhiều tham vọng.

Sau khoảng 7 năm, Chi Pu trở lại với phần ba nhưng không lặp lại hình ảnh cũ. Thị Nương mang màu sắc nền nã, gắn với không gian văn hóa Kinh Bắc và hình tượng liền chị quan họ. Đáng chú ý hơn, nhân vật còn được đặt vào một mối tình nhiều giằng co với Thị Mầu, khiến vai diễn của Chi Pu có thêm đất để thể hiện những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Trong khi đó, Chị Chị Em Em 3 tiếp tục là một bước thử sức đáng chú ý của Kỳ Duyên trên màn ảnh rộng. Sau khi lần đầu đóng phim điện ảnh với Bộ Tứ Báo Thủ năm 2025, người đẹp trở lại với vai Thị Mầu - một nhân vật có tính cách phóng khoáng, mạnh mẽ và không dễ khuất phục trước những khuôn phép xung quanh.

Bộ Tứ Báo Thủ có sự tham gia của Kỳ Duyên đạt doanh thu hơn 332,17 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của cô, đồng thời đưa Kỳ Duyên từ một hoa hậu bước sang một lĩnh vực hoàn toàn mới. Với Chị Chị Em Em 3, nữ diễn viên tiếp tục đảm nhận một vai quan trọng và có nhiều phân đoạn tâm lý phức tạp hơn.

Điều đáng chú ý là Thị Mầu của Kỳ Duyên không chỉ đứng giữa một cuộc hôn nhân được sắp đặt. Nhân vật còn phải đối diện với tình cảm của Thị Nương. Việc bị mẹ ép lấy chồng khiến Thị Mầu đứng trước lựa chọn giữa tình yêu và những ràng buộc của gia đình, xã hội. Trong khi đó, Thị Nương lại không muốn buông bỏ mối quan hệ này.

Dàn diễn viên của Chị Chị Em Em 3.

Chính từ tình huống đó, Chị Chị Em Em 3 dần hé lộ một drama tình ái rối ren với nhiều bí mật. Thị Nương ghen khi thấy Thị Mầu chuẩn bị trở thành vợ người khác, còn Thị Mầu phải đối diện với những lựa chọn có thể làm thay đổi cuộc đời. Mối quan hệ giữa Chi Pu và Kỳ Duyên vì thế trở thành một trong những điểm khiến teaser của phim được bàn luận.

Bên cạnh Chi Pu và Kỳ Duyên, phim còn có sự góp mặt của Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn, Quốc Anh và NSND Lê Khanh. Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận Thị Liễu, tiếp tục tạo nên một tuyến nhân vật nữ quan trọng bên cạnh Thị Nương và Thị Mầu. Sự xuất hiện của ba người đẹp khiến câu chuyện tình cảm trong phim càng trở nên khó đoán.

Chị Chị Em Em 3 do Will Vũ sản xuất, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thực hiện, lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa Bắc Bộ và hình tượng Thị Mầu quen thuộc trong văn hóa dân gian. Tuy nhiên, bộ phim được phát triển theo hướng riêng, kết hợp yếu tố tình cảm, tâm lý và những bí mật xoay quanh các nhân vật.

Chị Chị Em Em 3 dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ 16/10/2026. Những nút thắt trong mối quan hệ giữa Chi Pu, Kỳ Duyên và các nhân vật còn lại sẽ được giải đáp khi bộ phim chính thức ra mắt.