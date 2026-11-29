Xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện quốc tế, Chi Pu chọn phong cách quyến rũ, sắc sảo với thiết kế đầm đen sang trọng. Kết hợp với layout trang điểm nhấn vào thần thái kiêu kỳ, sang trọng, đại diện Việt Nam được truyền thông quốc tế, người hâm mộ ví với hình ảnh thiên nga đen, nổi bật giữa dàn "mỹ nhân" thảm đỏ.

Phong thái tự tin, khả năng giao tiếp cởi mở, thần thái trước ống kính phóng viên quốc tế tiếp tục là điểm cộng lớn giúp Chi Pu trở thành tâm điểm truyền thông. Tại đêm trao giải, Chi Pu chính thức được xướng tên chiến thắng hạng mục “Popular singer of the year - Ca sĩ được yêu thích của năm".

Giải thưởng ghi nhận sức hút bền bỉ, lượng người hâm mộ đông đảo, những dấu ấn âm nhạc nổi bật của cô tại thị trường quốc tế, đặc biệt là sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả khu vực sau loạt dự án nghệ thuật được đầu tư nghiêm túc suốt thời gian qua. Khoảnh khắc bước lên bục vinh danh nhận chiếc cúp danh giá từ minh tinh Trương Bá Chi đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp ca hát của Chi Pu tại thị trường giải trí Hoa ngữ.

Weibo Gala tại Hồng Kông là một trong những đêm hội văn hóa - giải trí được mong chờ nhất dịp cuối năm 2026, quy tụ dàn "ngôi sao" đình đám hàng đầu châu Á. Giữa "dàn sao hạng A" quốc tế, Chi Pu tiếp tục khẳng định vị thế đại diện nổi bật của nghệ sĩ Việt, với sự tự tin, đĩnh đạc. Đây là lần thứ hai trong năm 2026, Chi Pu được mời tham dự và vinh danh tại chuỗi sự kiện tầm cỡ của Weibo.

Vào tháng 8/2026, tại Kuala Lumpur (Malaysia), Chi Pu tham dự Weibo Gala 2026, nhận giải “Nghệ sĩ có sức hút sân khấu toàn diện” và gây ấn tượng mạnh với bộ váy hoa sen truyền thống trên thảm đỏ. Và tháng 11/2026, Chi Pu tiếp tục được vinh danh ở hạng mục âm nhạc "Ca sĩ được yêu thích của năm".

Việc liên tục góp mặt và được vinh danh tại các kỳ Weibo Gala cho thấy sự công nhận rõ rệt của giới chuyên môn cũng như truyền thông khu vực đối với vị thế, sức ảnh hưởng và thực lực của Chi Pu trên con đường hội nhập quốc tế.