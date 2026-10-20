Chi Pu tặng bạn thân quà hàng hiệu, Salim - stylist Hoàng Ku phản ứng trái ngược

Mới đây, hotgirl Hà Thành Sun HT (tên thật Đoàn Nhật Minh, sinh năm 1993) vừa chia sẻ loạt hình ảnh tận hưởng một buổi chiều đón sinh nhật vui vẻ cùng bạn thân Chi Pu. Trên trang cá nhân, Sun HT khoe đoạn tin nhắn chỉn chu nhận từ Chi Pu, với ghi chú về thời gian, địa điểm cho ngày "hẹn hò".

Chọn một nhà hàng châu Á đa phong cách sang trọng ngay giữa trung tâm TP.HCM, Sun HT khoe bàn tiệc với nhiều món ngon được trang trí bắt mắt. Đặc biệt, người đẹp sinh năm 1993 còn được thổi nến mừng sinh nhật bằng một chiếc bánh ngọt thay vì bánh kem truyền thống.

Chia sẻ về cuộc hẹn cùng người bạn thân gần hai thập kỷ, Sun HT bày tỏ: "Men, take notes. This is what princess treatment looks like" (tạm dịch: "Các anh chàng hãy ghi nhớ điều này. Đây chính là kiểu được cưng chiều như công chúa đấy".)

Ngoài ra, Sun HT và Chi Pu còn tái hiện lại khung hình chụp chung ngày ấy - bây giờ của cả hai khiến fan xuýt xoa khen ngợi. Nhiều năm trôi qua, hai người đẹp 9X giờ đây đã thay đổi kiểu tóc, nhan sắc cũng trở nên mặn mà, sắc sảo hơn xưa nhưng phong cách nhí nhảnh khi làm các động tác chu môi, kề má đáng yêu vẫn được giữ lại trọn vẹn.

Cùng với lịch trình ăn uống, Sun HT còn hé lộ khoảnh khắc đi dạo trung tâm thương mại cùng Chi Pu, được bạn thân tặng một món quà của thương hiệu Chanel.

Nhiều khán giả dành sự ngưỡng mộ cho tình bạn bền chặt của Chi Pu và Sun HT - bộ đôi gọi nhau bằng biệt danh thân mật "thằn lằn thuồng luồng", được Sun HT tinh tế gắn kèm ở hashtag. Stylist Hoàng Ku liền để lại bình luận khiến fan thích thú: "Mình đưa bạn đi ăn lẩu, tặng bạn MiuMiu mà cũng không được up ảnh. Tủi thân quá". Trong khi đó, Salim (một thành viên trong nhóm bạn thân gồm Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, Sun HT) cũng góp vui: "Eo ơi sướng nhất".

Chi Pu và Sun HT là đôi bạn thân từ thời tuổi teen, thường xuyên xuất hiện trong những bộ ảnh thời trang, bìa tạp chí. Cả hai gây ấn tượng với nét đẹp trong veo, ngọt ngào. Sau khi trưởng thành, nếu như Chi Pu tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật với vai trò diễn viên, ca sĩ thì Sun HT lui về hậu trường, tập trung cho công việc kinh doanh. Hiện tại, dù mỗi người có một định hướng riêng nhưng họ vẫn dành thời gian đồng hành trong những dịp đặc biệt, thường xuyên có những chuyến đi du lịch cùng nhau.