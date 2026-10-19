Chi Pu phủ nhận hẹn hò thiếu gia tập đoàn

Chiều 19/10, trên trang cá nhân, Chi Pu có bài đăng đính chính về mối quan hệ với thiếu gia Nguyễn Hoàng Việt đang gây bàn tán trên mạng xã hội. Cô khẳng định trước đây cả hai không hẹn hò, mà đơn thuần là công việc hợp tác kinh doanh.

"Trước đây Chi không lên tiếng vì nghĩ rằng những tin đồn không đúng sự thật rồi cũng sẽ qua. Nhưng khi câu chuyện lại được nhắc đến vào một dịp đáng lẽ chỉ nên dành cho niềm vui của hai bạn, Chi nghĩ mình cần làm rõ để mọi chuyện có thể khép lại", cô viết.

Chi Pu lên tiếng về tin đồn tình cảm. Ảnh: FBNV.

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: "Chi luôn tin rằng giá trị của một người phụ nữ không nên được định nghĩa bởi người đàn ông bên cạnh cô ấy, hay bởi việc cô ấy được ai lựa chọn. Mỗi người phụ nữ đều có hành trình riêng, những nỗ lực, ước mơ, thành tựu và cả những giá trị mà họ tự mình vun đắp. Chi cũng vậy. Chi tự hào về những gì mình đã cố gắng xây dựng, về sự độc lập và quyền được lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn".

Sau cùng, giọng ca Anh ơi ở lại bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng ngừng lan truyền tin đồn sai sự thật có thể gây ảnh hưởng tới người trong cuộc. Bài đăng của Chi Pu nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tin đồn Chi Pu hẹn hò Nguyễn Hoàng Việt thực chất đã dấy lên từ khoảng cuối năm 2021. Cả hai không ít lần được bắt gặp ngồi cạnh nhau tại các bữa tiệc. Nam doanh nhân này cũng từng xuất hiện tại một sự kiện của Chi Pu. Song những năm qua, hai người đều không lên tiếng trước tin đồn tình cảm.

Mới đây, Nguyễn Hoàng Việt gây chú ý khi cầu hôn bạn gái là họa sĩ Phan Anh Thư. Sau đó, dân mạng bất ngờ nhắc tên Chi Pu, khiến cô phải lên tiếng đính chính.

Chi Pu (tên thật Nguyễn Thùy Chi) sinh năm 1993 tại Hà Nội, từng làm diễn viên trước khi lấn sân ca hát. Năm 2023, cô gây chú ý khi tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng tại Trung Quốc. Sau cuộc thi này, cô tích cực hoạt động nghệ thuật hơn. Nữ ca sĩ chưa từng tiết lộ về chuyện đời tư, hẹn hò.