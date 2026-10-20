Chi Pu lên tiếng về tin đồn tình cảm với thiếu gia tập đoàn lớn

Mới đây, Chi Pu lần đầu lên tiếng làm rõ những đồn đoán tình cảm giữa cô và Nguyễn Hoàng Việt, thiếu gia được cho là có mối liên hệ với tập đoàn Sơn Kim. Nữ ca sĩ khẳng định mối quan hệ giữa hai bên xuất phát từ hoạt động hợp tác kinh doanh, không phải chuyện tình cảm như những thông tin lan truyền.

Chi Pu cho biết cô có quan hệ hợp tác kinh doanh với gia đình Sơn Kim, vì vậy việc gặp gỡ, làm việc hoặc xuất hiện cùng nhau trong một số dịp là điều bình thường.

Chi Pu lên tiếng làm rõ mối quan hệ với doanh nhân Nguyễn Hoàng Việt. Ảnh: FBNV

Trước đây, nữ ca sĩ lựa chọn im lặng vì cho rằng những tin đồn không đúng sự thật rồi sẽ lắng xuống. Tuy nhiên, khi câu chuyện tiếp tục được nhắc lại vào thời điểm đáng lẽ dành cho niềm vui của những người liên quan, cô quyết định lên tiếng để làm rõ.

Chi Pu bày tỏ mong muốn công chúng ngừng suy diễn, so sánh và dành những lời chúc tốt đẹp cho những người đang hạnh phúc. Theo cô, việc lên tiếng không nhằm tạo thêm tranh luận mà để khép lại những thông tin thiếu căn cứ.

Bên cạnh việc làm rõ tin đồn, nữ ca sĩ cũng chia sẻ quan điểm về giá trị của người phụ nữ. Cô cho rằng giá trị của một người không nên được xác định bởi người đàn ông bên cạnh hay việc được ai đó lựa chọn.

Theo Chi Pu, mỗi phụ nữ đều có hành trình riêng, với những nỗ lực, ước mơ, thành tựu và giá trị do chính mình vun đắp. Nữ ca sĩ bày tỏ sự tự hào về những gì đã xây dựng, sự độc lập và quyền lựa chọn cuộc sống mà bản thân mong muốn.

Về tình yêu, cô nhìn nhận đây là điều đẹp đẽ khi hai người cùng chia sẻ, giúp cuộc sống của nhau tốt đẹp hơn, thay vì trở thành thước đo giá trị hay thành công của bất kỳ ai.

Khoảng năm 2021, Chi Pu từng vướng tin đồn hẹn hò Nguyễn Hoàng Việt. Những đồn đoán xuất phát từ thông tin cô tham dự một số buổi tiệc của gia đình nam doanh nhân, trong khi anh cũng xuất hiện tại những sự kiện có nữ ca sĩ góp mặt. Khi đó, cả hai không đưa ra phản hồi về mối quan hệ được đồn đoán.

Chi Pu tên thật Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Cô được biết đến sau cuộc thi Miss Teen 2009, sau đó hoạt động trong nhiều lĩnh vực như diễn xuất, sản xuất phim và ca hát. Đặc biệt, sau khi tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" tại Trung Quốc, nữ nghệ sĩ nhận được thêm sự chú ý từ khán giả trong và ngoài nước.