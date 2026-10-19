Chi Pu lần đầu lên tiếng về tin đồn hẹn hò với thiếu gia tập đoàn

Mới đây, Chi Pu bất ngờ đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Theo đó, nữ ca sĩ chính thức lên tiếng đính chính về tin đồn hẹn hò với thiếu gia vốn đã xuất hiện trên mạng xã hội suốt nhiều năm qua.

Trong bài đăng, Chi Pu khẳng định cả hai chưa từng có quan hệ tình cảm như những lời đồn đoán. Nữ ca sĩ giải thích việc cô và thiếu gia từng xuất hiện cùng nhau xuất phát từ mối quan hệ hợp tác kinh doanh.

Chi Pu bất ngờ đăng đàn phủ nhận chuyện hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Chi Pu viết: "Trước hết để tránh những hiểu lầm không đáng có, Chi muốn đính chính rằng Chi và em ấy chưa từng có mối quan hệ tình cảm như những lời đồn đoán trên mạng xã hội. Chi có mối quan hệ hợp tác kinh doanh nên việc gặp gỡ, làm việc hay xuất hiện cùng nhau trong một số dịp là điều hoàn toàn bình thường".

Giọng ca Anh Ơi Ở Lại cho biết trước đây cô lựa chọn giữ im lặng vì cho rằng những thông tin không đúng sự thật rồi cũng sẽ lắng xuống. Tuy nhiên, khi câu chuyện bất ngờ được nhắc lại vào thời điểm liên quan đến niềm vui của một cặp đôi, Chi Pu quyết định lên tiếng để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Đáng chú ý, bên cạnh việc phủ nhận tin đồn tình cảm, Chi Pu còn bày tỏ quan điểm về giá trị và sự độc lập của phụ nữ. Nữ ca sĩ nhấn mạnh mỗi người đều có hành trình, ước mơ và những thành tựu riêng, không nên bị đánh giá thông qua người đàn ông bên cạnh.

Chi Pu chia sẻ: "Chi luôn tin rằng giá trị của một người phụ nữ không nên được định nghĩa bởi người đàn ông bên cạnh cô ấy, hay bởi việc cô ấy được ai lựa chọn".

Nữ ca sĩ cũng khẳng định bản thân tự hào về những nỗ lực đã bỏ ra để xây dựng sự nghiệp, cũng như quyền được lựa chọn cuộc sống mình mong muốn. Với Chi Pu, tình yêu là điều đẹp đẽ để hai người cùng sẻ chia, thay vì trở thành thước đo cho giá trị hay sự thành công của một người phụ nữ.

Bên cạnh việc phủ nhận tin đồn tình cảm, Chi Pu còn bày tỏ quan điểm về giá trị và sự độc lập của phụ nữ.

Khép lại bài đăng, Chi Pu mong muốn những thông tin sai sự thật, các bình luận thương cảm hay so sánh không cần thiết sẽ chấm dứt. Đồng thời, nữ ca sĩ gửi lời chúc phúc đến cặp đôi đang được nhắc đến.

Động thái của Chi Pu nhanh chóng trở thành chủ đề được chú ý trên mạng xã hội. Sau nhiều năm giữ im lặng trước những đồn đoán về đời tư, đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ trực tiếp làm rõ mối quan hệ với thiếu gia tập đoàn lớn, đồng thời thể hiện quan điểm rõ ràng về chuyện tình cảm và giá trị của bản thân.