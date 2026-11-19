Chi Pu tiếp tục có lịch trình quốc tế đáng chú ý khi góp mặt tại Weibo International Cultural Exchange Night 2026 (Weibo Gala) diễn ra ở Hong Kong vào cuối tháng 11. Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ Việt Nam sẽ xuất hiện bên cạnh loạt tên tuổi nổi bật của làng giải trí châu Á như Mai Davika, Peter Paratthakorn và Toptap.

Theo danh sách khách mời được công bố, Chi Pu là một trong những nghệ sĩ góp mặt tại sự kiện năm nay. Việc đứng chung danh sách với nhiều ngôi sao quốc tế tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt khi nữ ca sĩ đang từng bước mở rộng hoạt động tại thị trường giải trí nước ngoài.

Trong đó, Mai Davika là cái tên nổi bật của làng giải trí Thái Lan, được biết đến qua nhiều bộ phim và hoạt động thời trang. Bên cạnh đó, Peter Paratthakorn và Toptap cũng là những gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim ảnh Thái Lan. Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đến từ nhiều thị trường khác nhau khiến sự kiện trở thành dịp giao lưu đáng chú ý của các ngôi sao châu Á.

Với Chi Pu, đây không phải lần đầu cô góp mặt tại Weibo Gala. Hồi tháng 8/2026, nữ ca sĩ từng tham dự sự kiện được tổ chức tại Malaysia. Khi đó, cô gây chú ý với thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen của nhà thiết kế Đỗ Long, mang đến hình ảnh quyến rũ nhưng vẫn gắn với nét văn hóa Việt Nam.

Không chỉ xuất hiện trên thảm đỏ, Chi Pu còn có màn trình diễn ca khúc Chưa Bao Giờ và được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ có sức hút sân khấu toàn diện (Weibo All-Round Stage Charismatic Artist). Thành tích này trở thành một dấu ấn đáng nhớ trong hành trình hoạt động quốc tế của nữ nghệ sĩ.

Sau lần xuất hiện tại Malaysia, sự trở lại của Chi Pu tại Weibo Gala ở Hong Kong tiếp tục khiến khán giả tò mò. Bên cạnh những gương mặt nổi tiếng sẽ cùng góp mặt, diện mạo và lựa chọn trang phục của nữ ca sĩ trên thảm đỏ lần này cũng là điều được mong chờ.