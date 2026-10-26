Chi Pu, Kỳ Duyên, Lan Ngọc tranh giành một người đàn ông

Những ngày gần đây, Chi Pu thu hút sự chú ý khi lên tiếng trước tin đồn tình cảm liên quan đến một thiếu gia. Trước những lời bàn luận xoay quanh chuyện cô được hay mất trong mối quan hệ này, nữ ca sĩ, diễn viên khẳng định bản thân chưa từng có quan hệ tình cảm với người được nhắc đến. Cô cũng chia sẻ quan điểm: “Chi luôn tin rằng giá trị của một người phụ nữ không nên được định nghĩa bởi người đàn ông bên cạnh cô ấy, hay bởi việc cô ấy được ai lựa chọn.”

Thông điệp của Chi Pu gợi ra một góc nhìn đáng chú ý khi đặt cạnh câu chuyện trong Chị Chị Em Em 3. Ở xã hội hiện đại, phụ nữ có thể tự xây dựng cuộc sống, sự nghiệp và hạnh phúc mà không cần dựa vào tình trạng hôn nhân để chứng minh giá trị bản thân. Thế nhưng, trong bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa của bộ phim, tình yêu, danh dự và những khuôn phép khắt khe lại khiến lựa chọn của người phụ nữ trở nên phức tạp hơn.

Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu và Kỳ Duyên vướng vào mối quan hệ tình cảm đan xen.

Trong Chị Chị Em Em 3, Văn Tài (Quốc Anh) là người đàn ông khiến ba nhân vật nữ vướng vào mối quan hệ tình cảm đan xen. Thị Mầu (Kỳ Duyên) là tiểu thư chuẩn bị kết hôn với Tài, trong khi Thị Nương (Chi Pu) có mối tình chưa trọn vẹn với anh. Thị Liễu (Lan Ngọc), người chị họ từ phương Nam của Mầu, cũng trở thành đối tượng khiến Tài say đắm dù cô đang tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân với Văn Cường. Những tình cảm bị che giấu khiến mối quan hệ giữa các nhân vật dần trở nên căng thẳng.

Một câu thoại của Chi Pu trong phim gây chú ý: “Con này mà không có được thì đừng hòng con nào có được”. Câu nói thể hiện sự quyết liệt, đồng thời gợi mở cuộc đối đầu giữa những người phụ nữ khi tình yêu đi cùng lòng ghen tuông và mong muốn chiếm hữu. Tuy nhiên, câu chuyện cũng đặt ra câu hỏi: Thị Nương, Thị Mầu và Thị Liễu thực sự đấu tranh vì tình yêu, hay họ còn bị chi phối bởi những định kiến khiến người phụ nữ phải gắn giá trị của mình với một người đàn ông?

Nếu sống trong thời hiện đại, liệu ba nhân vật có lựa chọn khác? Khi phát hiện người mình yêu kết hôn với người khác, Thị Nương có thể rời đi thay vì tiếp tục vướng vào cuộc tình không trọn vẹn. Thị Liễu cũng có thể tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt mà không phải đối mặt với quá nhiều ràng buộc. Còn Thị Mầu sẽ phải lựa chọn giữa cuộc hôn nhân được sắp đặt và những cảm xúc thực sự của mình. Đây là góc nhìn khiến câu chuyện trong Chị Chị Em Em 3 có thể được liên hệ với quan niệm về tình yêu và sự độc lập của phụ nữ ngày nay.

Chi Pu và Quốc Anh trong Chị Chị Em Em 3.

Trong phim, Chi Pu đảm nhận vai Thị Nương, một liền chị quan họ Bắc Ninh có mối tình dang dở với Văn Tài. Kỳ Duyên vào vai Thị Mầu, tiểu thư tài sắc chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân với người đàn ông mình lựa chọn. Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân thành Thị Liễu, người phụ nữ có đời sống nội tâm phức tạp và đang tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân với Văn Cường.

Với ba nhân vật nữ có xuất thân và hoàn cảnh khác nhau, Chị Chị Em Em 3 khai thác những xung đột nảy sinh khi tình yêu, lòng ghen tuông và danh dự va chạm. Bộ phim dự kiến ra rạp cuối tháng 10, sau khi điều chỉnh lịch phát hành.

Từ câu chuyện của Chi Pu ngoài đời đến những lựa chọn của Thị Nương, Thị Mầu và Thị Liễu trên màn ảnh, câu hỏi đáng suy ngẫm không chỉ là ai giành được Văn Tài, mà còn là vì sao phụ nữ phải cạnh tranh để được một người đàn ông lựa chọn. Trong xã hội hiện đại, giá trị của một người phụ nữ không nằm ở việc cô có được tình yêu của ai, mà ở quyền tự quyết định cuộc sống và hạnh phúc của chính mình.