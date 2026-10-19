Chi Pu không ngại 'var thẳng', lên tiếng phủ nhận từng hẹn hò thiếu gia tập đoàn

Chiều 19/10, Chi Pu chính thức lên tiếng về tin đồn tình cảm với doanh nhân Nguyễn Hoàng Việt. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ khẳng định cả hai chưa từng hẹn hò, đồng thời cho biết mối quan hệ giữa cô và gia đình doanh nhân này xuất phát từ việc hợp tác kinh doanh.

"Trước đây Chi không lên tiếng vì nghĩ rằng những tin đồn không đúng sự thật rồi cũng sẽ qua. Nhưng khi câu chuyện lại được nhắc đến vào một dịp đáng lẽ chỉ nên dành cho niềm vui của hai bạn, Chi nghĩ mình cần làm rõ để mọi chuyện có thể khép lại", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Theo Chi Pu, việc hai bên gặp gỡ, làm việc hoặc xuất hiện cùng nhau trong một số dịp là điều bình thường, xuất phát từ mối quan hệ hợp tác giữa cô và gia đình của Hoàng Việt. Nữ ca sĩ mong muốn lời đính chính lần này sẽ giúp công chúng hiểu rõ bản chất sự việc, thay vì tiếp tục suy đoán về đời tư của những người liên quan.

Chi Pu phủ nhận những tin đồn tình cảm của bản thân và Hoàng Việt.

Trong bài đăng, diễn viên Chị Chị Em Em 3 cũng bày tỏ quan điểm về giá trị và sự độc lập của phụ nữ. Cô cho rằng một người phụ nữ không nên được đánh giá dựa trên người đàn ông bên cạnh hay việc cô ấy được ai lựa chọn. Thay vào đó, mỗi người đều có hành trình riêng với những nỗ lực, ước mơ, thành tựu và giá trị do chính mình vun đắp. "Chi tự hào về những gì mình đã cố gắng xây dựng, về sự độc lập và quyền được lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn", cô viết.

Cuối bài đăng, Chi Pu mong cộng đồng mạng ngừng lan truyền những thông tin không đúng sự thật, tránh gây ảnh hưởng đến những người trong cuộc. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng dành lời khen khi nữ ca sĩ/diễn viên không ngại "var thẳng" để bảo vệ bản thân và những người liên quan.

Chi Pu và Hoàng Việt là đối tác thân thiết nhiều năm qua.

Tin đồn giữa Chi Pu và Nguyễn Hoàng Việt xuất hiện từ khoảng cuối năm 2021. Thời điểm đó, việc cả hai nhiều lần được bắt gặp ngồi cạnh nhau tại các bữa tiệc và những buổi gặp gỡ khiến mạng xã hội đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và doanh nhân trẻ.

Đến tháng 3/2023, Nguyễn Hoàng Việt tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện của Chi Pu. Sau đó, một số hình ảnh cả hai cùng bạn bè, người thân dùng bữa được chia sẻ rộng rãi, khiến những đồn đoán về chuyện tình cảm càng lan rộng. Tuy nhiên, trong suốt thời gian này, cả Chi Pu lẫn Nguyễn Hoàng Việt đều không xác nhận hay phủ nhận thông tin.

Hoàng Việt vừa cầu hôn bạn gái.

Câu chuyện một lần nữa trở thành chủ đề bàn luận sau khi Nguyễn Hoàng Việt cầu hôn bạn gái - họa sĩ Phan Anh Thư. Bên cạnh những lời chúc mừng, một bộ phận cư dân mạng lại bất ngờ nhắc tên Chi Pu. Trước tình huống này, nữ nghệ sĩ quyết định lên tiếng làm rõ, đồng thời khẳng định mong muốn khép lại những suy đoán không có cơ sở.