Chi Pu kể về chuyện đày dọa bản thân, Văn Mai Hương sợ hãi trước khi lên sân khấu

Mở đầu buổi trò chuyện, Chi Pu đã chia sẻ về quá trình thực hiện album "Exs": "Trong album Exs, tôi đều là người trực tiếp kể những câu chuyện cho Vũ Phụng Tiên viết. Đặc biệt có hai bài '55' và 'Quên em đi' là có viết lời chung. Nhưng viết rồi mới thấy nó chưa hay lắm, nên lại thôi". Mono lập tức lên tiếng phản đối nhận xét khiêm tốn này. Anh từng được nghe một bản demo do chính Chi Pu viết lời - một bài hát không nằm trong album, mang tựa đề liên quan đến chữ "dang dở" - và để lại ấn tượng rất sâu sắc với anh.

Khách mời của "Mỹ điệu quán" tập 2 chính là Chi Pu và Văn Mai Hương

Văn Mai Hương góp thêm một góc nhìn khác về việc viết nhạc: "Khi làm một bài hát nào đấy, chẳng phải lúc nào cũng là làm cho một người. Đó là làm cho cảm xúc của mình, lúc đấy. Nên có khi sẽ có nhiều câu chuyện trong đấy. Đó là những mảnh ký ức, không phải là cho ai".

Mono đồng tình và mở rộng thêm quan điểm của mình: "Lúc tôi viết những bài hát, có những bài hát thực sự là chuyện của tôi, nhưng cũng có không ít chuyện là của người khác. Có câu chuyện riêng, có câu chuyện chung, nhưng tất cả mọi thứ đều là thật".

Văn Mai Hương dành nhiều lời nhận xét cho album mới của Mono, xem đây là một dự án mang tính ý tưởng rõ nét. "Giữa một thị trường nhạc Việt có rất nhiều ca sĩ muốn hát âm nhạc hơi hướm Á Đông, Việt Nam, album này vẫn rất Mono. Cái tôi bất ngờ nhất là những tên bài hát. Nó hơi sến, gần chất nhất với Mono ở bên ngoài mà tôi biết", nữ ca sĩ phân tích.

Văn Mai Hương đã có những phút trải lòng cùng những đồng nghiệp

Chi Pu lại có một góc nhìn thú vị khi so sánh hai album của Mono. "Ở album đầu tiên, lúc đó tôi chưa chơi với Mono. Khi nghe album này, tôi tưởng tượng hình ảnh của một bad boy, ăn chơi. Nhưng khi ra ngoài chơi rồi, tôi mới nhận ra cậu em này như ông già. Tới album thứ 2, bên ngoài như nào, bỏ vào album y hệt như vậy", cô kể lại.

Trước những chia sẻ này, Mono trải lòng về hành trình xây dựng hình ảnh của mình: "Thật ra tôi cũng đang trên con đường khẳng định bản thân, cái tên và màu sắc với mọi người. Tôi hay tưởng tượng những câu chuyện có cả vui vẻ, bi lụy. Tôi thường nhập vai vào trong nhân vật đó để có cảm xúc. Ngày trước, khi mới bắt đầu viết nhạc, tôi dễ bị nhập vai và không thoát ra được. Đó là điểm yếu và cũng là điểm mạnh của tôi".

Một phần thú vị của tập podcast là cuộc tranh luận giữa Mono và Chi Pu xoay quanh tâm lý nhân vật nam trong ca khúc "Chờ duyên". Cả ba cùng ngồi lại phân tích nhân vật này, mang đến cho khán giả nhiều góc nhìn mới mẻ và không kém phần duyên dáng. Từ câu chuyện âm nhạc, Mono đặt ra một câu hỏi mang nhiều tâm tư: "Tôi vừa vào nghề chỉ 4 năm. Với một người đi nhanh như vậy, liệu có nguy hiểm hay không?".

Văn Mai Hương trả lời bằng kinh nghiệm của người đã có 16 năm gắn bó với nghề: "Có lẽ không nên đặt giới hạn nào cho bản thân cả. Con người sẽ có rất nhiều giai đoạn khác nhau. Ngay cả Chi ngồi cạnh đây cũng sẽ không biết được việc mình có vượt qua được biên giới, tiến ra quốc tế hay không. Nên em cứ đi một cách tự nhiên và tận hưởng hành trình đấy. Mỗi người đi nhanh, chậm theo từng giai đoạn khác nhau". Cô mô tả về sự nghiệp của mình bằng một câu nói giản dị: "Nửa đời người của tôi dành cho việc đi hát".

Chi Pu cũng có số năm hoạt động tương đương, nhưng đi qua nhiều vai trò khác nhau, từ người mẫu ảnh, diễn viên đến ca sĩ. Văn Mai Hương dùng một hình ảnh rất riêng để nói về hành trình của người nghệ sĩ: "Cuộc sống của ai, kể cả nghệ sĩ, cũng phải như biểu đồ nhịp tim. Nghĩa là có lúc lên, lúc xuống chứ không thể đi ngang được. Sẽ có những lúc mình cần phải thở. Khoảng 3 năm gần đây, tôi yêu bản thân hơn. Trước đó, tôi cắm đầu vào công việc vì nghĩ rằng yêu công việc tức là yêu bản thân. Khi bước qua tuổi 30, tôi cảm thấy mình thật đẹp".

Chi Pu đồng cảm sâu sắc với chia sẻ này: "Tôi và Hương có lẽ cũng có cùng tiến trình phát triển như nhau. Trước đây, tôi đày đọa bản thân dã man. Những ngày này, tôi thấy tự tin, xinh đẹp và tràn đầy năng lượng. Đầu óc của tôi cũng minh mẫn và sáng suốt hơn xưa rất nhiều".

Cả ba đã có khoảng thời gian trải lòng thoải mái về nghề về cuộc sống

Trước những chia sẻ chân thành ấy, Mono không giấu được cảm xúc khi nói mình "ghen tỵ" với nội lực của Văn Mai Hương, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành trình tự cường của Chi Pu. Cả hai nữ nghệ sĩ đều đồng tình với nhận xét này. Văn Mai Hương cho rằng nếu có thêm một chút sức mạnh của Chi Pu, cô có thể làm được nhiều điều hơn nữa. Chi Pu lập tức đáp lại đầy hài hước để phá tan không khí trầm lắng: "Ước gì tôi có giọng hát ấy".

Khép lại phần chia sẻ sâu, Mono nói về câu chuyện tự ti khi đứng trên sân khấu, cho rằng chính điều này đôi khi khiến các tiết mục của anh chưa đạt được năng lượng tốt nhất. Văn Mai Hương cũng thừa nhận mình là người sợ sân khấu, dù đã có hơn một thập kỷ gắn bó với nghề hát.

Cô trải lòng: "Tâm lý của tôi mỗi khi bước lên sân khấu, trong suốt hơn 10 năm qua, luôn là sợ hãi và hồi hộp, dù có là hát ca khúc đòi hỏi kỹ thuật cao hay một bài hát đơn giản. Cảm xúc đó như lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu, có khi còn khiến tôi quên lời vì tim đập quá nhanh". Cô nhắc lại một câu nói của nhạc sĩ Đức Trí từng để lại ấn tượng sâu sắc với mình: "Khi nào vẫn còn giữ được cảm xúc ấy, em vẫn còn là một nghệ sĩ thay vì là người thợ hát".

Chi Pu tiếp tục mang đến tiếng cười khi nhắc lại một kỷ niệm về việc bị "ố" trên sân khấu. Văn Mai Hương cho rằng đó là điều hoàn toàn bình thường, bởi con người luôn có những sai sót trong hành trình của mình.

Tập 2 của "Mỹ điệu quán" khép lại bằng những món quà và hoạt động thú vị, tiếp tục khai thác thêm những câu chuyện riêng của từng nghệ sĩ. Một hành trình đầy cảm xúc giữaMono Văn Mai Hương và Chi Pu, nơi âm nhạc, sự nghiệp và những trải nghiệm rất người được kể lại bằng sự chân thành hiếm có.