Chi Pu gây tò mò khi trở lại 'Chị chị em em' sau 7 năm

Sau Kỳ Duyên trong vai Thị Mầu, Chi Pu là cái tên tiếp theo được công bố trong dàn nữ chính của "Chị chị em em 3". Đặc biệt, nữ diễn viên sẽ đảm nhận vai Thị Nương - một nhân vật được Chi Pu bật mí là có nhiều nét gần gũi với cô, đồng thời là vai diễn sở hữu tạo hình đẹp nhất mà cô từng thể hiện trên màn ảnh. Đây cũng là lần thứ hai Chi Pu góp mặt trong vũ trụ "Chị chị em em" và tái hợp nhà sản xuất Will Vũ.

Trước đó, năm 2019, Chi Pu từng ghi dấu ấn với nhân vật Bảo Nhi trong phần đầu phim "Chị chị em em", diễn xuất cùng Thanh Hằng, Lãnh Thanh, do Kathy Uyên đạo diễn. Vai diễn này được xem là bước chuyển trong sự nghiệp diễn xuất của ca sĩ sinh năm 1993. Phần hai của tác phẩm ra rạp đầu năm 2023 với ê-kíp và dàn diễn viên khác, Chi Pu không tham gia.

Ở phần ba, Chi Pu vào vai Thị Nương, người phụ nữ không được tự quyết số phận, xuất hiện trong trailer cùng áo tứ thân, tạo nét duyên dáng, tinh nghịch.

Chi Pu chính thức trở thành nữ chính tiếp theo được giới thiệu trong phim điện ảnh “Chị Chị Em Em 3” với vai Thị Nương.

Tạo hình của Chi Pu trong phim mới.

"'Chị chị em em' vẫn luôn là một dấu ấn với tôi, nên khi anh Will liên hệ, tôi đã đồng ý ngay không cần suy nghĩ. Tôi còn 'dỗi nhẹ' là sao giờ anh mới gọi vì tôi rất thích làm việc với anh Will. Tôi nhận lời lần này vì sự mới mẻ trong vai diễn và câu chuyện của Thị Nương", Chi Pu chia sẻ.

Với Will Vũ, chính quãng nghỉ 7 năm là lý do anh tìm đến Chi Pu: "Tôi tin Chi Pu của hiện tại dày dặn kinh nghiệm, có thêm trải nghiệm làm tư liệu cho diễn xuất ở dự án lần này".

Khi ngỏ lời, anh không chỉ tính đến chuyện hợp vai. Điều Will Vũ quan tâm là khai thác được những màu sắc khán giả chưa từng thấy ở Chi Pu. Theo anh, tạo hình của cô đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy phải là một phần của nhân vật chứ không tách rời.

Will Vũ cho biết hai phần trước xoay quanh mối quan hệ giữa hai người phụ nữ, còn phần ba đi theo cấu trúc đa tuyến, với Thị Nương là nữ chính.

Chi Pu cho biết rất tâm huyết với sự trở lại lần này.

Phim còn có sự tham gia của hoa hậu Kỳ Duyên với vai Thị Mầu, cùng diễn viên Steven Nguyễn, Quốc Anh, NSND Lê Khanh và một số gương mặt khác. Nhà sản xuất cho biết các tuyến nhân vật không tách rời mà dần đan xen vào nhau qua tình cảm, lợi ích và những xung đột còn giữ kín.

Series "Chị chị em em" khai thác khát khao và tham vọng của phụ nữ qua những mối quan hệ nhiều uẩn khúc. Phần ba lấy bối cảnh Bắc Ninh, tái hiện Thị Mầu theo một góc nhìn khác, dự kiến ra rạp tháng 10.

Visual Thị Nương của Chi Pu. Video: NSX