Nhà mái Nhật nổi bật với hệ mái có độ dốc nhẹ vừa phải, mở rộng ra các hướng, tạo hình khối cân đối, bề thế. Mái Nhật có khả năng chống nóng, tản nhiệt và thoát nước mưa nhanh.

Với diện tích sàn 60m², nhà phố 3 tầng mái Nhật thường được thiết kế tối giản, ưu tiên sử dụng các mảng kính lớn, ban công xanh và các gam màu trung tính như trắng, kem, xám để tối ưu ánh sáng tự nhiên và mở rộng thị giác.

Cách tính tổng diện tích xây dựng quy đổi

Để dự toán chi phí xây nhà, trước hết cần tính tổng diện tích xây dựng được quy đổi theo hệ số xây dựng của từng hạng mục. Trong đó, phần móng (móng cọc hoặc móng băng) tính khoảng 40% - 50% diện tích; sàn các tầng tính 100% diện tích; mái Nhật (kết cấu đổ bê tông dốc lợp ngói) tính khoảng 60% - 70% diện tích.

Mẫu nhà phố 3 tầng mái Nhật. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà mái Nhật xây trên diện tích 60m², quy mô 3 tầng, sử dụng móng cọc, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 60m² x 100% = 60m²

Diện tích sàn tầng 2: 60m² x 100% = 60m²

Diện tích sàn tầng 3: 60m² x 100% = 60m²

Diện tích móng: 60m² x 40% = 24m²

Diện tích mái Nhật: 60m² x 70% = 42m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi tính chi phí là 246m²

Chi phí xây nhà phố 3 tầng mái Nhật 60m² bao nhiêu?

Công thức tính chi phí xây nhà thường áp dụng:

Tổng chi phí = Tổng diện tích xây dựng quy đổi × Đơn giá/m²

Thị trường xây dựng chia thành hai hình thức thi công chính: xây phân thô và thi công trọn gói. Theo đó, thi công phần thô và nhân công hoàn thiện giá dao động từ 3,3 - 4,5 triệu đồng/m²; thi công trọn gói khoảng 5 - 8 triệu đồng/m².

Nếu áp dụng đơn giá xây phần thô 4,2 triệu đồng/m², chi phí xây nhà phố 3 tầng mái Nhật 60m² ước tính:

246m² x 4,2 triệu đồng/m² = 1,03 tỷ đồng

Với đơn giá xây phần thô 7,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà phố 3 tầng mái Nhật 60m² ước tính:

246m² x 7,5 triệu đồng/m² = 1,85 tỷ đồng

Như vậy, chi phí xây nhà phố 3 tầng mái Nhật 60m² khoảng 1 - 1,9 tỷ đồng, tùy theo hình thức thi công. Tuy nhiên, đây chỉ là con số tham khảo, chi phí xây nhà thực tế có thể chênh lệch đáng kể tùy theo điều kiện thi công, hồ sơ kết cấu, vật liệu hoàn thiện, phương án móng...