Nhà ống 3 tầng diện tích 40m² là lựa chọn phù hợp với những gia đình có quỹ đất hạn chế tại đô thị. Dù diện tích mỗi sàn không lớn, công trình vẫn cần đầu tư đầy đủ các hạng mục từ móng, khung chịu lực, cầu thang đến hệ thống điện nước.

Việc dự toán chi phí ngay từ đầu sẽ giúp chủ động ngân sách và hạn chế phát sinh trong quá trình thi công.

Cách tính diện tích xây dựng nhà ống 3 tầng 40m²

Một sai lầm thường gặp khi tính chi phí xây nhà ống 3 tầng 40m² là lấy 40m² nhân với 3 tầng rồi nhân đơn giá xây dựng. Trên thực tế, nhà thầu thường tính thêm diện tích quy đổi của móng, mái và các hạng mục phụ trợ.

Chẳng hạn, móng đơn, móng cọc thường tính 40% diện tích sàn, móng băng tính 50% diện tích sàn. Diện tích các tầng được tính 100% diện tích sàn. Mái bằng thường tính 50% diện tích sàn, còn mái Nhật tính 50 - 70% diện tích sàn.

Nhà ống 3 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà 3 tầng 40m², sử dụng móng cọc, mái bằng, tổng diện tích xây dựng quy đổi tham khảo như sau:

Tầng 1: 100% x 40m² = 40m²

Tầng 2: 100% x 40m² = 40m²

Tầng 3: 100% x 40m² = 40m²

Mái bằng: 50% x 40m² = 20m²

Móng cọc: 40% x 40m² = 16m²

Như vậy, tổng diện tích quy đổi là 156m²

Hệ số móng và mái có thể thay đổi theo phương án kết cấu, thiết kế và cách tính của từng nhà thầu. Công trình có tầng tum, sân thượng hoặc tầng hầm sẽ cần dự toán riêng.

Chi phí xây nhà ống 3 tầng 40m² hết bao nhiêu?

Công thức tính chi phí xây nhà thường áp dụng:

Chi phí xây dựng = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng/m²

Theo mặt bằng giá xây dựng hiện nay, đơn giá xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện 3,5 - 5 triệu đồng/m². Giá xây nhà trọn gói dao động 5,8 - 8 triệu đồng/m².

Nếu tính theo đơn giá xây phần thô 4 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 3 tầng 40m² ước tính:

156m² x 4 triệu đồng/m² = 624 triệu đồng

Với đơn giá xây trọn gói 8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 3 tầng 40m² ước tính:

156m² x 8 triệu đồng/m² - 1,248 tỷ đồng

Theo mức giá này, một căn nhà ống 3 tầng 40m² có thể cần khoảng 905 triệu đến 1,25 tỷ đồng nếu lựa chọn gói hoàn thiện tiêu chuẩn.

Lưu ý, trên đây là mức dự toán tham khảo, không phải báo giá cố định cho mọi công trình. Chi phí xây nhà thực tế có thể thay đổi tùy theo nền đất, loại móng, vị trí xây dựng và vật liệu hoàn thiện.