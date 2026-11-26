Nhà ống 60m² là loại hình nhà ở phổ biến tại đô thị, thường có mặt tiền hẹp (khoảng 3-5m) và kéo dài theo chiều sâu (khoảng 12-20m).

Nhà ống 2 tầng 60m² không quá nhỏ và cũng không quá lớn, dễ cân đối công năng lẫn chi phí.

Cách tính diện tích xây dựng nhà ống 2 tầng 60m²

Để xác định tổng chi phí, gia chủ không chỉ tính diện tích hai sàn mà còn phải cộng thêm diện tích móng và mái theo hệ số quy đổi của nhà thầu.

Cụ thể, móng băng tính 50% - 60%, móng đơn tính 30% - 40%, móng cọc tính 40% - 50% diện tích sàn. Tầng 1 và tầng 2 tính 100% diện tích sàn. Trong khi đó, mái tôn tính 30% diện tích sàn, mái Thái hoặc mái Nhật tính khoảng 70%, mái bằng bê tông cốt thép tính 50%.

Mẫu nhà ống 2 tầng 60m². (Ảnh: Xây dựng Sao Việt)

Với nhà ống 2 tầng 60m², sử dụng móng cọc, mái bằng, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 60m² x 100% = 60m²

Diện tích sàn tầng 2: 60m² x 100% = 60m²

Diện tích móng: 60m² x 40% = 24m²

Diện tích mái bằng: 60m² x 50% = 30m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi là 174m²

Chi phí xây nhà ống 2 tầng 60m² bao nhiêu?

Công thức tính chi phí xây nhà thường áp dụng là:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá xây dựng

Trên thị trường, các nhà thầu thường cung cấp hai hình thức khoán chính là xây thô kèm nhân công hoàn thiện và xây nhà trọn gói. Đơn giá xây thô và nhân công hoàn thiện khoảng 3,5 - 4,5 triệu đồng/m². Đơn giá xây trọn gói dao động từ 5 - 8 triệu đồng/m².

Áp dụng giá xây thô và nhân công hoàn thiện 4,2 triệu đồng/m², chi phí xây nhà ống 2 tầng 60m² ước tính:

174m² x 4,2 triệu đồng/m² = 730,8 triệu đồng

Nếu đơn giá xây trọn gói 8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà ống 2 tầng 60m² ước tính:

174m² x 8 triệu đồng/m² = 1,392 tỷ đồng

Như vậy, nếu chọn gói xây thô, chi phí xây nhà ống 2 tầng 60m² dao động từ 609 - 783 triệu đồng. Với hình thức này, gia chủ cần dự phòng thêm ngân sách để mua sắm các vật liệu hoàn thiện như gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, sơn tường...

Nếu chọn hình thức xây trọn gói, chi phí xây nhà ống 2 tầng 60m² dao động từ 870 triệu đồng đến 1,392 tỷ đồng, tùy theo gói vật liệu.

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, không phải báo giá cố định cho mọi công trình. Tổng chi phí xây nhà thực tế có thể chênh lệch tùy thuộc vào nhiều yếu tố như địa chất đất nền, chất lượng vật liệu, giá nhân công...