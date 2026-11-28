Nhà 2 tầng mái Thái diện tích 70m² mỗi sàn có mặt bằng gọn gàng, phù hợp cho gia đình 3-5 người. Mái Thái có độ dốc lớn nên nước mưa thoát nhanh, hạn chế ứ đọng, thấm dột và giảm hấp thụ nhiệt vào nhà.

Dáng mái chữ A xếp lớp giúp ngôi nhà trông thanh thoát, bề thế; dễ phối với kiểu nhà ống, nhà vuông hoặc chữ L.

Hệ kèo, lợp ngói và diện tích quy đổi mái lớn khiến chi phí xây nhà mái Thái nhỉnh hơn mái bằng hoặc mái tôn.

Cách tính diện tích xây dựng nhà 2 tầng mái Thái

Nhà thầu thường không tính giá dựa trên diện tích sàn mà quy đổi theo hệ số từng hạng mục.

Chẳng hạn, tầng 1 và tầng 2 tính 100% diện tích sàn. Móng băng tính 50% - 60%, móng đơn tính 30% - 40%, móng cọc tính 40% - 50% diện tích sàn. Mái tôn tính 30% diện tích sàn, mái Thái tính khoảng 70%, mái bằng bê tông cốt thép tính 50%.

Nhà mái Thái 2 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà mái Thái 2 tầng 70m², sử dụng móng cọc, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 70m² x 100% = 70m²

Diện tích sàn tầng 2: 70m² x 100% = 70m²

Diện tích móng: 70m² x 40% = 28m²

Diện tích mái Thái: 70m² x 70% = 49m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi là 217m²

Chi phí xây nhà mái Thái 2 tầng 70m² bao nhiêu?

Chi phí xây nhà thường áp dụng công thức:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá xây dựng

Trên thị trường, các nhà thầu thường cung cấp hai hình thức khoán chính: xây thô kèm nhân công hoàn thiện và xây nhà trọn gói. Trong đó, đơn giá xây thô và nhân công hoàn thiện khoảng 3,5 - 4,5 triệu đồng/m². Đơn giá xây trọn gói khoảng từ 5 - 8 triệu đồng/m².

Với đơn giá xây thô và nhân công hoàn thiện 4 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Thái 2 tầng 70m² ước tính:

217m² x 4 triệu đồng/m² = 868 triệu đồng

Nếu đơn giá xây trọn gói 7,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Thái 2 tầng 70m² ước tính:

217m² x 7,5 triệu đồng/m² = 1,63 tỷ đồng

Như vậy, nếu chọn gói xây thô và nhân công hoàn thiện, chi phí xây nhà mái Thái 2 tầng 70m² dao động khoảng 760 - 977 triệu đồng triệu đồng. Với hình thức này, gia chủ cần chuẩn bị thêm ngân sách để mua sắm các vật liệu hoàn thiện như gạch ốp lát, sơn tường, thiết bị vệ sinh...

Nếu chọn hình thức xây trọn gói, chi phí xây nhà mái Thái 2 tầng 70m² dao động từ 1,085 - 1,736 tỷ đồng, tùy theo gói vật liệu.

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo. Tổng chi phí xây nhà thực tế có thể chênh lệch tùy thuộc vào địa chất đất nền, chất lượng vật liệu, giá nhân công...