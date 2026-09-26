Chi phí xạ trị ung thư có được bảo hiểm y tế chi trả không?

Bảo hiểm y tế có chi trả phí xạ trị ung thư không?

Tin vui cho người bệnh là Bảo hiểm y tế (BHYT) có chi trả xạ trị ung thư. Theo Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn hiện hành, xạ trị là một trong những dịch vụ kỹ thuật y tế được BHYT thanh toán. Khi đi khám và điều trị đúng tuyến theo quy định, bệnh nhân xạ trị ung thư sẽ được Quỹ BHYT thanh toán từ 80% đến 100% chi phí, tùy thuộc vào đối tượng tham gia BHYT.

Tuy nhiên, mức độ và điều kiện chi trả sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại thẻ BHYT, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, tình trạng đúng tuyến hay trái tuyến, và danh mục thuốc, vật tư y tế được BHYT quy định.

Để được BHYT chi trả xạ trị ung thư, người bệnh cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản sau:

- Có thẻ BHYT còn giá trị sử dụng

- Khám chữa bệnh đúng tuyến hoặc có giấy chuyển tuyến hợp lệ

- Dịch vụ xạ trị nằm trong danh mục được BHYT chi trả

Xạ trị ung thư nằm trong danh mục được BHYT chi trả. Ảnh: AI

Mức chi trả của BHYT cho xạ trị ung thư

Mức hưởng BHYT khi xạ trị của bệnh nhân ung thư được xác định dựa trên đối tượng tham gia, việc khám chữa bệnh có đúng tuyến hay không và thời gian đóng bảo hiểm. Theo Điều 22 Luật BHYT, người bệnh đi xạ trị đúng tuyến sẽ nhận các mức hỗ trợ 100%, 95% hoặc 80% chi phí:

- Mức 100% chi phí: Áp dụng cho nhóm do Ngân sách Nhà nước đóng (lực lượng vũ trang, công an, cơ yếu; người có công với cách mạng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ; trẻ em dưới 6 tuổi; người nhận trợ cấp xã hội; hộ nghèo, người dân tộc thiểu số hoặc người sống tại vùng KTXH khó khăn, xã đảo, huyện đảo). Ngoài ra, người tham gia BHYT 5 năm liên tục có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (khi đi đúng tuyến) cũng thuộc nhóm này.

- Mức 95% chi phí: Áp dụng cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, thân nhân người có công với cách mạng và người thuộc hộ cận nghèo.

- Mức 80% chi phí: Áp dụng cho toàn bộ các đối tượng còn lại.