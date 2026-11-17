Lợi nhuận mỏng đi dưới sức ép chi phí

Nhìn vào bức tranh tài chính của doanh nghiệp bất động sản trong quý III/2026 và 9 tháng đầu năm cho thấy, dù doanh nghiệp vẫn duy trì được biên lợi nhuận gộp tương đối cao, quy mô doanh thu sụt giảm khiến nguồn lợi nhuận tạo ra không đủ lớn để hấp thụ các khoản chi phí vận hành và tài chính.

Đơn cử như tại Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG), trong quý III, doanh nghiệp ghi nhận chi phí tài chính 81 tỷ đồng, trong đó riêng lãi trái phiếu và chi phí lãi vay chiếm phần lớn. Doanh thu tài chính đạt 80,7 tỷ đồng, gần tương đương chi phí tài chính, nhưng chưa đủ để cải thiện đáng kể kết quả cuối cùng.

Chi phí vốn gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nam Long đạt 2.022 tỷ đồng, giảm 48,7% so với cùng kỳ. Chi phí lãi trái phiếu và lãi vay đạt 336,7 tỷ đồng, tăng khoảng 8,7%; trong khi tổng chi phí tài chính đạt 438,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn ghi nhận 83,5 tỷ đồng khoản chia lợi nhuận cho các bên theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Những khoản chi này tiếp tục thu hẹp phần lợi nhuận giữ lại từ hoạt động kinh doanh.

Hay như tại Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (BCM), sức ép thể hiện rõ hơn qua sự suy giảm doanh thu và gia tăng chi phí tài chính. Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 2.591 tỷ đồng, giảm 53,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 855 tỷ đồng, giảm gần 62%.

Trong khi nguồn thu từ hoạt động kinh doanh suy giảm, chi phí tài chính quý III của Becamex tăng 21,1% so với cùng kỳ, riêng chi phí lãi vay tăng 21,4%. Điều này khiến dư địa lợi nhuận bị thu hẹp trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn cần nguồn vốn lớn cho hoạt động đầu tư và phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Đáng chú ý, trong quý III, Becamex ghi nhận hơn 706 tỷ đồng lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết, cao hơn lợi nhuận gộp 543 tỷ đồng. Khoản thu nhập này đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh, nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp không chỉ đến từ hoạt động kinh doanh trực tiếp. Khi doanh thu 9 tháng giảm hơn một nửa, khả năng duy trì lợi nhuận cũng phụ thuộc đáng kể vào hiệu quả của các khoản đầu tư liên kết.

Với những doanh nghiệp có quy mô vay nợ lớn, chi phí vốn còn có một phần không thể hiện ngay trên dòng chi phí tài chính của báo cáo kết quả kinh doanh. Novaland (NVL) là trường hợp cho thấy quy mô đáng kể của khoản chi phí này. Cụ thể, doanh thu thuần 9 tháng đầu năm của doanh nghiệp đạt hơn 10.216 tỷ đồng, tăng khoảng 90% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.874 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp báo lỗ.

Riêng quý III/2026, doanh thu thuần của Novaland đạt hơn 5.120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.102 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt khoảng 990 tỷ đồng, trong đó có các khoản liên quan đến hoạt động đầu tư và hợp tác. Ở chiều chi phí, chi phí lãi vay ghi nhận trong quý III khoảng 474 tỷ đồng. Trong 9 tháng, doanh nghiệp đã chi khoảng 3.740 tỷ đồng để trả lãi vay.

Kiến nghị giảm lãi suất được đưa ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động và cho vay đã có một số điều chỉnh sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, mức giảm chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, trong khi lãi suất cho vay đối với bất động sản chưa có nhiều chuyển biến.

Không chỉ Novaland, một số doanh nghiệp khác cũng đang gia tăng sử dụng vốn vay để triển khai dự án, trong khi khả năng tạo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chưa theo kịp tốc độ mở rộng. Đơn cử như tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Khang Điền, mã chứng khoán KDH), doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 483,4 tỷ đồng, giảm 83,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.267 tỷ đồng, tăng 50,8%.

Song, tổng dư nợ vay của Khang Điền khoảng 17.776,5 tỷ đồng, tăng so với mức hơn 10.149 tỷ đồng đầu năm.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng dương khoảng 470,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm hơn 3.294 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ được ghi nhận khoảng 6.199 tỷ đồng.

Một trường hợp khác là Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR). Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng ở mức khoảng 182 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu tài chính lũy kế đạt hơn 1.622 tỷ đồng.

Riêng trong quý III, doanh thu tài chính của Phát Đạt đạt khoảng 549,5 tỷ đồng. Khoản mục này gồm 500 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia và khoảng 46,5 tỷ đồng lãi từ thanh lý khoản đầu tư.

Kỳ vọng lãi suất dần hạ nhiệt

Trước chi phí vốn vẫn ở mức cao, cộng đồng doanh nghiệp bất động sản tiếp tục kiến nghị các ngân hàng xem xét giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì hoạt động và triển khai dự án.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA), nhiều doanh nghiệp phản ánh lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng phổ biến 8,5 - 11% một năm trong thời gian ưu đãi, sau đó thả nổi ở ngưỡng 13 - 15% một năm. Từ thực tế này, HoREA kiến nghị các tổ chức tín dụng có chính sách lãi suất phù hợp hơn, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

Từ góc độ thị trường, bà Cao Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills TP. Hồ Chí Minh cho biết, một số doanh nghiệp chấp nhận hỗ trợ một phần lãi suất để đưa chi phí vốn thực tế của khách hàng xuống khoảng 7 - 10% sau thời gian ưu đãi của ngân hàng. Một số doanh nghiệp khác kéo dài tiến độ thanh toán từ khoảng ba năm lên tới năm năm nhằm giảm áp lực dòng tiền.

Cách làm này có thể tạo thêm dư địa cho cả người mua ở thực và nhà đầu tư. Người mua ở thực giảm được chi phí thuê sau khi nhận nhà, trong khi nhà đầu tư có thể đưa tài sản vào khai thác cho thuê, tạo dòng tiền bù đắp một phần chi phí tài chính. Tuy nhiên, đây không phải giải pháp mà mọi doanh nghiệp đều có thể áp dụng. Việc kéo dài thời gian thanh toán, hỗ trợ lãi suất hay bàn giao nhà khi tỷ lệ thanh toán còn thấp đều đòi hỏi chủ đầu tư có năng lực tài chính và khả năng cân đối dòng tiền tốt.

Ở góc độ chuyên gia, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia cho rằng, bài toán chi phí của doanh nghiệp bất động sản không chỉ nằm ở lãi suất vay vốn mà còn liên quan đến thời gian và chi phí triển khai dự án.

Đối với doanh nghiệp bất động sản, vị chuyên gia này khuyến nghị cần tái cấu trúc hoạt động theo hướng kiểm soát chặt rủi ro dòng tiền, đặc biệt trong bối cảnh áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp vẫn lớn. Doanh nghiệp cũng cần hạn chế đầu tư dàn trải, cơ cấu lại danh mục sản phẩm và tập trung phát triển các dự án đáp ứng nhu cầu ở thực, với mức giá phù hợp hơn khả năng chi trả của người dân.