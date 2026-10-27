Chi phí tăng nhanh, lợi nhuận quý 3 của MIC giảm hơn 31%

Báo cáo tài chính quý 3/2026 tại Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC, mã: MIG) ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm trong kỳ đạt 1.481,5 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Trong đó, phí bảo hiểm gốc tại doanh nghiệp đạt 1.546,5 tỷ đồng, tăng 28,7% YoY; phí nhận tái bảo hiểm đạt 38,3 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Ngược lại, khoản tăng dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm được ghi giảm doanh thu 103,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận khoản điều chỉnh tăng doanh thu gần 16 tỷ đồng.

Phí nhượng tái bảo hiểm sau điều chỉnh dự phòng tại MIC đạt 718,2 tỷ đồng, tăng 18,6% YoY. Sau khi trừ khoản này, doanh thu phí bảo hiểm thuần của công ty đạt 763,3 tỷ đồng, tăng 18,7% YoY.

Trong kỳ, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp này đạt 381,7 tỷ đồng, tăng 25,2% YoY. Nhờ vậy, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 1.145 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ.

Ở chiều chi phí, chi bồi thường sau các khoản giảm trừ đạt 489,9 tỷ đồng, tăng 13,6% YoY. Trong khi đó, thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm giảm 9,8% YoY, còn 242,4 tỷ đồng.

Sau khi tính các khoản thu hồi và điều chỉnh dự phòng, tổng chi bồi thường bảo hiểm tại doanh nghiệp đạt 204,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,3% YoY. Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 36,8%, lên 776,9 tỷ đồng. Trong đó, chi hoa hồng bảo hiểm tăng 78,5%, lên 163,9 tỷ đồng; các chi phí kinh doanh bảo hiểm khác đạt gần 613 tỷ đồng, cao hơn so với mức 476 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Cùng với khoản trích lập dự phòng dao động lớn tăng 43,6%, lên gần 8,7 tỷ đồng, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 3/2026 tại MIC đạt 990,2 tỷ đồng, tăng 27,3% YoY. Chi phí tăng nhanh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp từ hoạt động bảo hiểm giảm 8,9% YoY, còn 154,8 tỷ đồng.

Kết quả, Bảo hiểm Quân đội ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 105,5 tỷ đồng, giảm 31,5% YoY. Lợi nhuận sau thuế đạt 84,4 tỷ đồng, giảm tương ứng 31,5%.

Trong phần giải trình, MIC cho biết lợi nhuận giảm do doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm tăng 20,8%, thấp hơn tốc độ tăng 27,3% của chi phí hoạt động bảo hiểm. Đồng thời, tổng lợi nhuận từ hoạt động tài chính và lợi nhuận khác giảm 24,3% so với cùng kỳ.

Tình hình kinh doanh quý 3/2026 tại Bảo hiểm Quân đội. Ảnh được hỗ trợ bởi AI

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu phí bảo hiểm của MIC đạt 4.657 tỷ đồng, tăng 19,7% YoY. Sau khi trừ phí nhượng tái bảo hiểm và các điều chỉnh liên quan, doanh thu phí bảo hiểm thuần đạt 2.458,4 tỷ đồng, tăng 26,2%.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5,2% so với cùng kỳ, lên 421,9 tỷ đồng. Sau khi tính các khoản thu nhập và chi phí khác, MIC ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 350,6 tỷ đồng, giảm 9% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 278,8 tỷ đồng, giảm 9,4%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của MIC đạt 12.441 tỷ đồng, tăng 10,4% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với quy mô 11.900 tỷ đồng.

Trong đó, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn tại công ty đạt 5.932,1 tỷ đồng, tăng 14,6% so với đầu năm. Theo thuyết minh, danh mục này gồm 4.446 tỷ đồng tiền gửi, 1.540 tỷ đồng ủy thác đầu tư, cùng các khoản điều chỉnh về lãi tiền gửi phải thu và lãi nhận trước.

Tài sản tái bảo hiểm đạt 2.793,2 tỷ đồng, gồm dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm 1.902,3 tỷ đồng và dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm 890,9 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của Bảo hiểm Quân đội đạt 9.766 tỷ đồng, tăng 12,9% so với đầu năm. Dự phòng nghiệp vụ đạt 5.579,1 tỷ đồng, tăng 7,8%, chủ yếu do dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm tăng 15,3%, lên 3.854,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm giảm 8,1%, còn 1.543,8 tỷ đồng. Dự phòng dao động lớn đạt 180,7 tỷ đồng, cao hơn so với mức 152,3 tỷ đồng đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 27/10, cổ phiếu MIG giảm 50 đồng, tương ứng 0,32% so với phiên trước, xuống 15.500 đồng/cp, ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp. Thanh khoản tăng mạnh với khối lượng giao dịch đạt 202.800 cổ phiếu, gấp khoảng 4,1 lần mức 49.900 cổ phiếu của phiên 26/10.