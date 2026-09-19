Chi phí tầm soát ung thư có được bảo hiểm y tế chi trả không?

Tầm soát ung thư có quan trọng không?

Trước khi tìm hiểu tầm soát ung thư có được BHYT chi trả không, hãy hiểu vì sao dịch vụ này lại quan trọng.

Ung thư là một trong những bệnh nguy hiểm nhất hiện nay. Dù nhiều trường hợp có thể điều trị được, hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào thời điểm phát hiện. Phát hiện sớm giúp tăng cơ hội chữa khỏi, kéo dài tuổi thọ và giảm đáng kể chi phí điều trị. Ngược lại, phát hiện muộn thường khiến chi phí điều trị tốn kém hơn rất nhiều nhưng tiên lượng lại kém hơn.

Điều đáng lo là ở giai đoạn đầu, ung thư thường không có triệu chứng rõ ràng, chỉ có thể phát hiện qua sàng lọc chuyên sâu.

Vì vậy, tầm soát ung thư định kỳ được khuyến cáo cho những ai có nguy cơ cao như: gia đình có tiền sử mắc ung thư, hệ miễn dịch suy yếu hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, hóa chất và môi trường ô nhiễm.

Các chuyên gia khuyến nghị tầm soát mỗi năm một lần khi sức khỏe bình thường, hoặc kiểm tra ngay khi có dấu hiệu bất thường

Việc tầm soát ung thư rất quan trong để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, dễ điều trị. Ảnh minh họa: AI.

Bảo hiểm y tế có chi trả chi phí tầm soát ung thư không?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phân biệt rõ hai khái niệm: tầm soát ung thư chủ động (sàng lọc) và khám, xét nghiệm chẩn đoán khi có dấu hiệu nghi ngờ bệnh.

Theo quy định hiện hành của Luật Bảo hiểm y tế Việt Nam, BHYT nhà nước tập trung vào việc chi trả cho các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh đã có triệu chứng bệnh lý hoặc đã được chẩn đoán mắc bệnh.

Điều này có nghĩa là, đối với các trường hợp tầm soát ung thư mang tính chất chủ động, sàng lọc định kỳ BHYT sẽ không chi trả.