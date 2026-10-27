Chi phí tái thiết sau thảm họa lũ quét ở Nepal lên tới 4,77 tỷ USD

Ảnh: NHK

Chính phủ Nepal đang đạt được tiến triển trong nỗ lực huy động sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Quân đội Nepal cho biết một cây cầu tạm đã hoàn thành hồi đầu tháng này tại khu vực bị thảm họa. Theo quân đội, cây cầu giúp việc vận chuyển hàng cứu trợ đến những nơi khó tiếp cận trở nên thuận lợi hơn.

Nepal cho biết có kế hoạch di dời các cộng đồng bị ảnh hưởng đến những khu vực cao hơn, an toàn hơn, và đang chuẩn bị 20 địa điểm làm nơi ở tạm thời. Chi phí tái thiết ước tính lên tới 4,77 tỷ USD. Cơ quan ứng phó thảm họa của nước này nói rằng sẽ mất khoảng 3 năm để hoàn tất công việc tái thiết.

Tuần trước, một quỹ của Liên hợp quốc hỗ trợ các nước đang phát triển chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã thông báo tạm dành 21,6 triệu USD cho Nepal. Chính phủ Nepal mô tả khoản viện trợ này là “sự đoàn kết quốc tế với người dân và các quốc gia đang chịu tác động tàn khốc của biến đổi khí hậu”.

Thảm họa lũ quét và lở đất ngày 26-8 đã khiến 1.457 người ở Nepal thiệt mạng, và hơn 5.200 người vẫn mất tích. Về phía Trung Quốc, truyền thông nước này đưa tin có 43 người thiệt mạng và hơn 510 người mất tích.

Theo NHK