Chi phí sưởi ấm của người Mỹ có thể tăng mạnh trong mùa đông này

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Chi phí sưởi ấm nhà cửa ở Mỹ được dự báo sẽ tăng trung bình hơn 7% trên toàn quốc trong mùa đông này, gây thêm áp lực lên các hộ gia đình vốn đã phải đương đầu với chi phí năng lượng tăng cao trong nhiều tháng qua.

Tờ báo New York Times dẫn một báo cáo mới từ Hiệp hội Giám đốc hỗ trợ năng lượng Quốc gia - một tổ chức đại diện cho các quan chức tiểu bang trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ liên bang về năng lượng - cho biết những gián đoạn do cuộc chiến tranh giữa Mỹ với Iran gây ra đã góp phần làm tăng chi phí sưởi ấm ở Mỹ.

Tổ chức này nói rằng các hộ gia đình phụ thuộc vào dầu sưởi, phần lớn nằm ở vùng Đông Bắc và Alaska, phải đối mặt với mức tăng cao nhất. Một hộ gia đình điển hình sử dụng dầu sưởi có thể phải trả nhiều hơn tới 70% so với mùa đông năm ngoái để mua dầu sưởi, tương đương số tiền phải chi là khoảng 2.977 USD để sưởi cho cả mùa đông. Có gần 5 triệu hộ gia đình trên toàn quốc ở Mỹ dùng dầu sưởi để sưởi ấm trong mùa đông.

“Tình trạng bấp bênh kéo dài về nguồn cung dầu toàn cầu khiến việc dự báo giá cả trở nên khó khăn. Các tiểu bang cần chuẩn bị cho khả năng giá nhiên liệu sưởi ấm sẽ vẫn ở mức cao”, ông Mark Wolfe, CEO hiệp hội, cho biết.

Dầu sưởi rất giống với dầu diesel - loại nhiên liệu được sử dụng trong xe tải và các thiết bị hạng nặng khác. Nguồn cung dầu diesel và các nhiên liệu liên quan đã trở nên khan hiếm do nhiều nhà máy lọc dầu ở Trung Đông và Nga đã ngừng hoạt động hoặc giảm sản lượng do cuộc chiến giữa Mỹ và Iran cũng như cuộc chiến kéo dài của Nga với Ukraine.

Giá dầu diesel bán lẻ bình quân toàn quốc ở Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục 6,53 USD/gallon vào tháng 9 năm nay. Gần đây, giá dầu diesel ở nước này đã giảm xuống, nhưng vẫn đang ở mức 6,1 USD/gallon - theo dữ liệu từ trang web AAA.

Chi phí năng lượng tăng cao đã dẫn đến tình trạng có tới 1/6 hộ gia đình trên toàn quốc ở Mỹ không thể thanh toán đúng hạn hóa đơn khí đốt tự nhiên và điện - theo dữ liệu mà Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố vào tháng 4.

Báo cáo của cơ quan này cho thấy các công ty điện lực ở Mỹ đã cắt điện của hơn 15 triệu khách hàng trong năm 2024 vì không thanh toán hóa đơn.

Trong khi những hộ gia đình sử dụng dầu sưởi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, những hộ khác cũng sẽ phải trả nhiều hơn cho việc sưởi ấm trong mùa đông này.

Các hộ gia đình sử dụng điện để sưởi ấm nhà cửa có thể chứng kiến mức tăng khoảng 6%, lên 1.215 USD. Còn những hộ sử dụng khí propane được dự báo sẽ phải trả trung bình 1.350 USD, nhiều hơn khoảng 5% so với năm ngoái.