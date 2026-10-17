Chi phí sửa chữa iPhone Duo chạm mức 38,7 triệu đồng: Rủi ro kỹ thuật của điện thoại gập

Mẫu điện thoại màn hình gập iPhone Duo vừa được Apple công bố bảng giá dịch vụ kỹ thuật trước thềm mở bán chính thức. Bên cạnh mức giá niêm yết khởi điểm lên tới 64,99 triệu đồng, chi phí khắc phục sự cố phần cứng ngoài bảo hiểm của thiết bị này đang tạo nên rào cản tài chính lớn đối với người dùng phổ thông lẫn giới công nghệ.

Cơ cấu bảng giá dịch vụ và rủi ro phần cứng trên iPhone Duo

Theo biểu phí dịch vụ chính thức từ Apple, trong trường hợp người dùng không sở hữu gói bảo hiểm mở rộng AppleCare+, chi phí khắc phục các tổn thất thuộc diện "hư hỏng do tai nạn khác" có thể lên tới 1.499 USD (tương đương khoảng 38,7 triệu đồng). Mức phí này tương đương với giá bán của một chiếc điện thoại phân khúc cao cấp nguyên bản trên thị trường hiện nay.

Ở các hạng mục can thiệp nhỏ hơn, chi phí dịch vụ cũng duy trì ở mức cao. Đơn cử như việc thay thế lớp phủ nhám bảo vệ bề mặt – linh kiện được đánh giá là dễ phát sinh hao mòn hoặc bong tróc trong chu kỳ sử dụng – có giá 49 USD đối với dịch vụ sửa chữa tự do và giảm xuống 19 USD nếu thiết bị đã được kích hoạt gói AppleCare+.

Áp lực từ chi phí bảo hiểm mở rộng AppleCare+

Đặc thù cơ học của dòng điện thoại gập nằm ở cơ chế bản lề phức tạp và tấm nền hiển thị dẻo, khiến bề mặt máy nhạy cảm hơn trước các tác động ngoại lực. Trong khi các loại phụ kiện ốp lưng bảo vệ hiện nay chưa thể che chắn tối ưu cho khu vực bản lề gập mở, nguy cơ rạn nứt hay hỏng màn hình sau va chạm là điều rất dễ xảy ra.

Để phòng ngừa thiệt hại lớn, người sở hữu thiết bị gần như bắt buộc phải trích thêm ngân sách cho các gói bảo hành mở rộng từ Apple. Cụ thể, bảng phí AppleCare+ dành riêng cho iPhone Duo được niêm yết theo các kỳ hạn:

Gói thuê bao theo tháng: 19,99 USD/tháng (khoảng 517.000 đồng).

Gói định kỳ theo năm: 199,99 USD/năm (khoảng 5,2 triệu đồng).

Gói bảo vệ trọn gói 2 năm: 399 USD (khoảng 10,4 triệu đồng).

Nhiều diễn đàn công nghệ nhận định mức phí dịch vụ cơ bản quá đắt đỏ đã biến gói bảo hiểm trở thành chi phí bắt buộc đi kèm, đẩy tổng mức đầu tư sở hữu iPhone Duo thực tế tăng thêm đáng kể.

So sánh chi phí sửa chữa giữa Apple iPhone Duo và Samsung Galaxy Z Fold8

Khi đặt lên bàn cân cùng các đối thủ cạnh tranh trực tiếp thuộc hệ sinh thái Android, mức định giá sửa chữa của Apple bộc lộ sự phân hóa rất lớn. Ngay cả mẫu máy gập cao cấp nhất của Samsung là Galaxy Z Fold8 Ultra với hệ thống linh kiện phức tạp cũng ghi nhận mức chi phí ngoài bảo hành thấp hơn đáng kể.

Số liệu đối chiếu cho thấy chi phí xử lý sự cố màn hình trong tối đa trên dòng máy gập của Samsung chỉ bằng chưa đầy một nửa so với mức trần sửa chữa từ phía Apple. Thực tế này đòi hỏi người tiêu dùng phải tính toán cẩn trọng giữa hiệu năng trải nghiệm và chi phí vận hành lâu dài trước khi quyết định đầu tư vào iPhone Duo.