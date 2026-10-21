Chi phí sinh hoạt, vấn đề nhập cư phủ bóng bầu cử Mỹ giữa lúc Tổng thống Trump mất điểm

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Đảng Cộng hòa hiện đang nắm giữ thế đa số sít sao tại Hạ viện và Thượng viện, trong khi đảng Dân chủ cần giành thêm bốn ghế để kiểm soát hai viện.

Kết quả bầu cử sẽ phụ thuộc một phần vào một số cuộc đua ở bang chiến trường. Nhưng cùng lúc đó, các chiến dịch tranh cử vẫn đang được định hình trên toàn quốc bởi chính ông Trump và những lo ngại của cử tri về chi phí sinh hoạt, cũng như vấn đề nhập cư.

Tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Donald Trump

Ông Trump đã đặt mình vào vị trí trung tâm trong giai đoạn nước rút của chiến dịch tranh cử, bất chấp tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục. Ông dự kiến ​​sẽ tổ chức các cuộc mít tinh tại Florida, Iowa, Michigan và Texas.

Theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump đã giảm xuống mức 31%. Mặc dù vậy, ông vẫn liên tục kêu gọi cử tri hãy hành động như thể tên ông có trên lá phiếu. Nỗ lực này - vốn nhằm mục đích tăng tỷ lệ cử tri ủng hộ ông đi bỏ phiếu - có thể phản tác dụng, thúc đẩy các cử tri đảng Dân chủ và cử tri độc lập tập hợp lại để phản đối đảng của ông.

Đảng Dân chủ cho rằng ông Trump đã phá vỡ các cam kết tranh cử về việc giảm chi phí sinh hoạt và chấm dứt các cuộc chiến tranh.

Ngược lại, phe Dân chủ cam kết sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự tập trung vào giảm chi phí sinh hoạt cho người dân Mỹ, đồng thời yêu cầu chính quyền phải chịu trách nhiệm về các cáo buộc tham nhũng nếu cử tri trao cho họ quyền kiểm soát một trong hai viện của Quốc hội.

Chi phí sinh hoạt

Trong kỳ bầu cử này, các cử tri liên tục xếp vấn đề chi phí sinh hoạt lên hàng đầu. Một nửa số cử tri tham gia cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ipsos cho biết, chi phí sinh hoạt là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu của họ. Cũng trong cuộc thăm dò này, các cử tri nhấn mạnh rằng chi phí chăm sóc sức khỏe, giá xăng dầu, thực phẩm và nhà ở là những khoản chi tiêu hộ gia đình mà các nghị sĩ cần đặc biệt quan tâm.

Giá xăng dầu đã tăng vọt kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào Iran hồi tháng 2. Theo dữ liệu từ AAA, giá xăng trung bình tại Mỹ hiện ở mức 4,28 USD, cao hơn 1,20 USD so với cùng kỳ năm ngoái. Giá dầu diesel trung bình là 6,32 USD, tăng 2,70 USD so với một năm trước đó.

Chi phí thực phẩm cũng đã tăng 1,8% trong năm qua, còn giá nhà ở tăng 2,1% trong cùng kỳ.

Vấn đề nhập cư

Trong năm qua, nước Mỹ đã xảy ra nhiều vụ chạm trán giữa người nhập cư với các đặc vụ di trú liên bang tại Maine, Minnesota và Texas. Một số người đã kêu gọi luận tội cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, trong khi những người khác đề nghị giải tán Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).

Đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã tranh cãi gay gắt về vấn đề ngân sách nhập cư, dẫn đến thế bế tắc buộc đảng Cộng hòa phải đơn phương thông qua dự luật trị giá 70 tỷ USD nhằm cấp kinh phí cho ICE và lực lượng Tuần tra Biên giới trong phần còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Trump. Đáp lại những chỉ trích từ đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa cáo buộc phe Dân chủ đang ủng hộ chính sách mở cửa biên giới.

Trong tháng này, các quan chức nhập cư liên bang cũng đã tiến hành khám xét tư gia tại Washington của Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Ilhan Omar (bang Minnesota). Động thái này vấp phải sự lên án mạnh mẽ từ phía đảng Dân chủ. Một nguồn tin am hiểu về vụ việc liên quan đến bà Omar tiết lộ với Reuters rằng, một trong những mục tiêu tiềm tàng của cuộc điều tra có thể là tước quốc tịch Mỹ và trục xuất bà.

Ngoài những vấn đề trên, trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu, tiền điện tử, vấn đề phá thai cùng tình hình tại Israel cũng có thể tác động đến cử tri trong các cuộc đua riêng lẻ.

Ví dụ, trong cuộc đua vào Thượng viện tại bang Ohio, ứng viên đảng Dân chủ Sherrod Brown đã gọi Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Jon Husted là "gương mặt đại diện" cho các trung tâm dữ liệu. Theo Reuters, siêu ủy ban hành động chính trị Defend American Jobs đã chi hơn 46 triệu USD nhằm giúp ông Husted tái đắc cử, thay vì chọn ông Brown - một cựu thượng nghị sĩ từng giữ chức chủ tịch Ủy ban Ngân hàng tại Thượng viện.