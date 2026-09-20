Chi phí sinh hoạt tăng cao, sinh viên cần làm gì để quản lý ngân sách?

Quản lý tài chính vốn là một phần trong đời sống sinh viên. Tuy nhiên, khi giá thực phẩm, năng lượng và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao, việc cân đối thu - chi trở thành bài toán khó hơn.

Tom Allingham, Giám đốc truyền thông của tổ chức Save the Student (STS), cho biết đây là một trong những thời điểm khó khăn nhất đối với sinh viên trong việc trang trải cuộc sống. Theo ông, giá các mặt hàng thiết yếu tăng mạnh trong khi các khoản vay sinh hoạt phí không theo kịp lạm phát.

Theo Khảo sát chi tiêu sinh hoạt năm 2025 của STS, sinh viên tại Anh chi trung bình 1.142 bảng Anh mỗi tháng cho sinh hoạt phí nhưng chỉ nhận 640 bảng Anh tiền vay sinh hoạt phí. Khoản thiếu hụt 502 bảng Anh đã tăng hơn gấp đôi so với năm 2020.

Các công cụ trực tuyến có thể giúp quản lý ngân sách. (Ảnh: Iuliia Bondar/Getty Images)

Chia tiền thành các khoản riêng

Robert Medhurst, 25 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Nottingham Trent, cho rằng sinh viên nên sử dụng thêm một tài khoản ngân hàng điện tử bên cạnh tài khoản sinh viên chính.

Anh chia khoản vay sinh hoạt phí thành các khoản riêng cho tiền thuê nhà, thực phẩm và các hoạt động vui chơi. Các tính năng quản lý ngân sách trên ứng dụng như Monzo giúp anh theo dõi dòng tiền và kiểm soát mức chi tiêu.

“Việc này thực sự giúp bạn biết mình đang chi bao nhiêu và không vượt quá giới hạn”, Medhurst nói.

Lập ngân sách trước khi nhập học

Allingham khuyên sinh viên bắt đầu lập ngân sách ngay trong mùa hè, trước khi nhập học. Việc này giúp xác định những khoản có thể thiếu hụt, từ đó tính toán khoản cần cắt giảm hoặc tìm thêm nguồn thu nhập.

Một số công cụ miễn phí cũng hỗ trợ sinh viên quản lý tài chính. Soham Chougale, cán bộ giáo dục tại Hội Sinh viên Đại học Birmingham, đã phát triển ứng dụng Your Friendly Guild Budget Buddy.

Ứng dụng hỗ trợ lập kế hoạch thu nhập, đặt mục tiêu tiết kiệm và cung cấp thông tin về các nguồn hỗ trợ tài chính, sức khỏe tâm thần.

Tìm học bổng và quỹ hỗ trợ

Sinh viên gặp khó khăn về tài chính có thể tìm hiểu các khoản hỗ trợ không hoàn trả và học bổng từ trường đại học.

Theo Allingham, một số trường đã tăng nguồn quỹ hỗ trợ khó khăn và mở rộng tiêu chí thu nhập hộ gia đình để nhiều sinh viên có thể tiếp cận hơn.

Với Medhurst, khoản hỗ trợ khó khăn giúp anh trang trải một phần tiền thuê nhà mỗi kỳ. “Đừng ngại hỏi và tìm kiếm. Chắc chắn sẽ có một khoản hỗ trợ mà bạn có thể đăng ký và giúp tiết kiệm được rất nhiều tiền”, anh nói.

Tận dụng ưu đãi dành cho sinh viên

Thẻ sinh viên có thể giúp giảm chi phí mua sắm, ăn uống và giải trí. Các nền tảng như UNiDAYS và Student Beans cung cấp nhiều ưu đãi từ 10-30% tại các cửa hàng trực tiếp và trực tuyến.

Richard Jackson, Trưởng bộ phận nội dung tại Student Beans, cho biết nhiều chuỗi nhà hàng như YO! Sushi, Greene King và Pizza Express cũng có chương trình ưu đãi dành cho sinh viên.

Ông khuyến nghị sinh viên theo dõi các thương hiệu yêu thích và bật thông báo trên các nền tảng giảm giá để cập nhật ưu đãi theo mùa, đặc biệt vào thời điểm đón sinh viên mới, Black Friday và Cyber Monday.

Chủ động chuẩn bị bữa ăn

Đặt đồ ăn qua Deliveroo hay Uber Eats có thể thuận tiện nhưng khiến chi phí tăng nhanh. Chloe Harmer, 21 tuổi, sinh viên năm ba ngành Marketing thời trang tại Đại học Nghệ thuật Leeds, chọn cách nấu nhiều phần ăn cùng lúc để mang theo đến trường.

“Tôi cho vào tủ lạnh, rồi hôm sau khi chuẩn bị đi học, tôi cho thẳng vào túi xách và thế là có bữa trưa. Tôi cứ làm như vậy hầu hết các ngày”, cô nói.

Medhurst khuyên sinh viên nên lên danh sách mua sắm trước khi đến siêu thị. Anh thường tìm các công thức đơn giản, tiết kiệm rồi mua đúng những nguyên liệu cần thiết.

“Nếu không, bạn sẽ đến Lidl và Aldi rồi chọn lung tung theo cảm giác lúc đó, rất dễ tiêu quá tay”, anh nói.

Vui chơi nhưng cần kiểm soát ngân sách

Sinh viên vẫn có thể tham gia các hoạt động xã hội mà không phải chi quá nhiều tiền. Holly Nicholson, 21 tuổi, vừa tốt nghiệp ngành Văn học Anh tại Đại học Bristol, cho rằng nên xác định trước số tiền dành cho đồ uống hoặc vé vào câu lạc bộ.

Các hoạt động do hội sinh viên tổ chức cũng là lựa chọn tiết kiệm, với nhiều sự kiện miễn phí hoặc đồ uống được trợ giá.

Finola Clarke, 24 tuổi, sinh viên cao học ngành Báo chí tại Goldsmiths, lựa chọn đăng ký thành viên sinh viên tại các rạp chiếu phim độc lập, tham gia xổ số vé xem kịch giảm giá hoặc sử dụng TodayTix và Stagedoor Rewards để tiết kiệm chi phí.

“Bạn đang trải qua một giai đoạn thực sự kỳ lạ và khó thích nghi trong cuộc sống, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho bản thân. Hãy cứ vui vẻ, nhưng hãy chú ý đến những gì bạn đang chi tiêu”, Harmer nói.

(Nguồn: The Guardian - “University Guide 2027”, tác giả Miatta Mbriwa)