Chi phí quân sự của Mỹ cho cuộc chiến tại Iran vượt 43 tỷ USD

Khói bốc lên sau vụ quân đội Mỹ tiến hành không kích nhiều mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 19/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Chi phí quân sự của Mỹ trong cuộc chiến tại Iran đã tăng lên mức 43,6 tỷ USD tính đến ngày 3/9. Đây là con số cập nhật mới nhất do Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trình lên Quốc hội trong tuần này, phản ánh mức tiêu tốn ngân sách kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự vào ngày 28/2.

Trước đó, báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) công bố ngày 15/9 cho thấy cuộc chiến đã tiêu tốn 38 tỷ USD tính đến ngày 1/8, đồng thời dự báo ngân sách sẽ tiếp tục ngốn khoảng 3 tỷ USD mỗi tháng tùy thuộc vào cường độ giao tranh.

Chi phí đạn dược và vũ khí hiện chiếm hơn một nửa tổng chi tiêu của chiến dịch. Khoản mục này đã tăng vọt hơn 6 tỷ USD chỉ trong hơn 1 tháng, từ mức 21,7 tỷ USD trong báo cáo của CBO lên 28,1 tỷ USD theo ước tính của CENTCOM.

Nhu cầu tăng đột biến đối với các dòng tên lửa đánh chặn phòng không tối tân (như hệ thống Patriot và THAAD) đang đẩy kho dự trữ phòng thủ của Mỹ và các đồng minh NATO tại châu Âu rơi vào tình trạng thiếu hụt "trên cả báo động", đồng thời gây áp lực tương tự lên đồng minh Saudi Arabia.

Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng Mỹ ghi nhận ít nhất 18 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hơn 830 người bị thương. Đáng chú ý, các con số ước tính tài chính nêu trên vẫn chưa tính đến thiệt hại vật chất tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông, nơi hứng chịu các đòn tập kích bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran khiến hàng trăm công trình bị hư hại.

Báo cáo chi phí được công bố đúng thời điểm chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục trị giá 1.500 tỷ USD, cùng gói viện trợ bổ sung 95 tỷ USD nhằm phục vụ cuộc chiến tại Iran và các ưu tiên khác.

Động thái này vấp phải sự phản đối gay gắt từ các nghị sĩ đảng Dân chủ khi chỉ trích Lầu Năm Góc giấu thông tin ngân sách, đồng thời tạo ra sức ép chính trị nặng nề cho đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới./.