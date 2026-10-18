Chi phí 'nuôi' ô tô ngày càng đắt đỏ, chủ xe mất nửa triệu đồng gửi xe mỗi ngày

Mỗi lần xuống phố lại thêm gánh nặng tiền gửi xe

Từ ngày 15/10, Hà Nội áp dụng biểu giá dịch vụ trông giữ phương tiện mới tại các điểm sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng ngân sách nhà nước. Theo Quyết định 5794/QĐ-UBND, giá gửi ô tô theo lượt tại một số tuyến phố thuộc khu vực đô thị lõi tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng/60 phút. Mức giá gửi xe theo tháng tại đây cũng được điều chỉnh tăng, có loại hợp đồng ngày đêm lên tới 6 triệu đồng.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng sử dụng ô tô tại Hà Nội. Trên các diễn đàn, nhiều người cho rằng khoản tiền phải trả để gửi xe, đỗ xe đang trở thành gánh nặng đáng kể, nhất là với những người thường xuyên di chuyển trong nội đô.

Giá dịch vụ trông giữ phương tiện tại lòng đường, hè phố trên một số tuyến đường ở Hà Nội được điều chỉnh tăng từ 15/10. Ảnh: Hoàng Hiệp

Chia sẻ với VietNamNet, anh Phạm Thành Luân, một chủ xe ở phường Ngọc Hà cho biết, riêng tiền gửi ô tô tại nơi ở đã khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, đó mới chỉ là khoản chi cố định. Khi đi làm, anh còn phải trả thêm phí gửi xe tại cơ quan khoảng 1,5 triệu mỗi tháng.

Ngoài ra, khi có việc gặp đối tác, đi ăn, uống cà phê hay ghé một khu chung cư để thăm bạn bè, việc tìm được chỗ đỗ xe miễn phí hoặc có mức giá hợp lý không phải lúc nào cũng dễ dàng.

"Tôi nhớ có hôm phải đi lên khu vực Bờ Hồ để đến công ty đối tác, vừa để xe đã có người ra thu luôn 100 nghìn đồng cho 2 giờ, dù mình chỉ để khoảng 30-40 phút. Buổi trưa đi ăn cũng hết 50 nghìn gửi xe, rồi qua quán cafe cũng bị quét VETC... Cuối chiều tôi đến chung cư của người quen ăn tối thì mất đến hơn 200 nghìn vì qua 20h chung cư tính sang mức block khác... Cộng cả chi phí cố định, hôm đó tôi chi trả không dưới nửa triệu đồng chỉ để gửi xe ô tô", anh Luân chia sẻ.

Còn anh Nguyễn Văn Cường (Hưng Yên) cho biết, tuần trước lái xe đưa người nhà đi khám bệnh một bệnh viện tại khu vực Hoàn Kiếm, anh đã phải trả đến hơn 300 nghìn đồng cho gần 1 ngày gửi xe, bao gồm cả gửi bên trong bệnh viện và ở lòng đường theo hình thức thanh toán điện tử.

"Tôi ở quê lên Hà Nội nhưng không ngờ chi phí gửi xe đắt đỏ thế, nếu tính cả tiền xăng, phí cầu đường và tiền gửi xe thì thà đi taxi còn rẻ hơn", anh Cường chia sẻ.

Câu chuyện của anh Luân, anh Cường chỉ là cách tính từ trải nghiệm sử dụng xe của cá nhân, không phải mức chi phổ biến của mọi chủ xe ở Hà Nội, nhưng phần nào phản ánh áp lực chi phí mà nhóm thường xuyên đi lại trong nội thành đang phải đối mặt.

Điều khiến nhiều người băn khoăn là tiền gửi xe không chỉ tăng ở một địa điểm. Chủ xe có thể trả phí tại nơi ở, nơi làm việc và từng điểm đến trong ngày, trong khi thời gian đỗ ở mỗi nơi đôi khi chỉ kéo dài một, hai tiếng. Nếu thường xuyên vào khu vực trung tâm, tổng chi phí phát sinh có thể vượt xa khoản tiền gửi xe cố định hàng tháng.

Khi nguồn cung chỗ đỗ xe không đáp ứng nhu cầu, trong khi giá trông giữ ngày càng đắt đỏ, các điểm trông giữ xe tự phát cũng theo đó nở rộ. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tăng phí để giảm xe cá nhân, nhưng giao thông công cộng cần thuận tiện hơn

Một số ý kiến cho rằng khi mua ô tô, người dùng thường tính đến tiền nhiên liệu, bảo dưỡng, bảo hiểm và phí gửi xe tại nhà. Nhưng khoản chi cho những lần đỗ xe bên ngoài lại khó dự toán, bởi phụ thuộc vào lịch trình, thời gian làm việc và địa điểm cần đến. Khi giá trông giữ tăng, việc sử dụng ô tô cho những nhu cầu thường nhật cũng trở thành bài toán cần cân nhắc kỹ hơn.

Bên cạnh áp lực tài chính, một vấn đề khác được cộng đồng người sử dụng ô tô đặt ra là liệu tăng giá gửi xe có đủ để thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân ở khu vực trung tâm thành phố, khi hạ tầng giao thông công cộng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại.

"Nếu muốn người dân thực sự chuyển sang xe buýt hoặc đường sắt đô thị, các phương tiện này cần thuận tiện về điểm đón trả, khả năng kết nối, thời gian di chuyển và mức độ phù hợp với lịch trình hàng ngày", chia sẻ của tài khoản Mai Sĩ Thành trên diễn đàn Otofun.

"Với những người phải đưa đón con, mang theo đồ đạc, đi nhiều điểm trong ngày hoặc thường xuyên gặp khách hàng, việc bỏ ô tô không đơn giản chỉ vì phí gửi xe tăng. Nếu tuyến xe buýt không thuận đường, ga tàu điện cách xa điểm đi và điểm đến, hành trình có thể phát sinh thêm thời gian, chi phí trung chuyển và những bất tiện khác", tài khoản Đình Sang bình luận.

Tăng phí trông giữ phương tiện liệu có giảm mật độ ô tô đi vào khu vực trung tâm? Ảnh: Thạch Thảo

Từ góc nhìn này, một số chủ xe cho rằng không nên chỉ dựa vào mức phí cao để điều tiết phương tiện, trong khi chỗ đỗ xe và các lựa chọn giao thông thay thế chưa thực sự thuận tiện. Theo họ, người dân cần có phương án đi lại khả thi trước khi có thể giảm đáng kể việc sử dụng ô tô cá nhân.

Ở chiều ngược lại, việc sử dụng lòng đường, hè phố làm nơi trông giữ phương tiện cũng cần được tính toán trên cơ sở chi phí quản lý, tổ chức giao thông và quỹ không gian đô thị có hạn. Giá gửi xe tăng có thể tạo thêm động lực để người dân cân nhắc nhu cầu đỗ xe tại khu vực đông đúc, đồng thời giúp điều tiết nhu cầu sử dụng không gian công cộng.

Vấn đề vì thế không chỉ nằm ở chuyện phí gửi xe đắt hay rẻ, mà còn là sự cân đối giữa mục tiêu giảm ùn tắc, quản lý không gian đô thị và nhu cầu đi lại chính đáng của người dân. Cùng với chính sách giá, Hà Nội cần tiếp tục phát triển các bãi đỗ xe phù hợp, tăng khả năng kết nối giao thông công cộng và cung cấp thông tin rõ ràng về mức phí tại từng khu vực.

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