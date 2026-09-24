Chi phí nội soi dạ dày có được bảo hiểm y tế chi trả không?

Nội soi dạ dày có được chi trả bảo hiểm y tế không?

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần nhìn vào nguyên tắc hoạt động của quỹ BHYT. Quỹ BHYT được hình thành từ đóng góp của người dân và ngân sách nhà nước, nhằm mục đích chia sẻ rủi ro về chi phí y tế khi người tham gia gặp phải các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, cần can thiệp y tế tốn kém.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Luật BHYT, khám sức khỏe thuộc các trường hợp không được hưởng BHYT. Vì vậy nếu bạn đi khám sức khỏe để xem bản thân có bệnh dạ dày hay không thì bạn không được quỹ BHYT thanh toán.

Tuy nhiên, trường hợp bạn đến KCB tại nơi đăng ký KCB ban đầu, bác sĩ thăm khám chẩn đoán các bệnh liên quan đến dạ dày và có chỉ định điều trị thì chi phí khám sẽ được BHYT hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ, tùy thuộc vào đối tượng và loại hình dịch vụ.

Ngoài ra, khám trái tuyến trong trường hợp cấp cứu, khám trái tuyến tại bệnh viện tuyến huyện, khám trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương cũng được bảo hiểm y tế hỗ trợ.

Không phải tất cả trường hợp nội soi dạ dày được BHYT chi trả. Ảnh: AI

Các trường hợp nội soi dạ dày không được BHYT chi trả

Bên cạnh các trường hợp được chi trả, có một số tình huống mà BHYT sẽ không thanh toán chi phí khám dạ dày:

- Nếu bạn tự ý đi khám dạ dày, nội soi dạ dày mà không có triệu chứng rõ ràng hoặc không có chỉ định của bác sĩ, hoặc lựa chọn các dịch vụ khám theo yêu cầu, dịch vụ cao cấp vượt quá phạm vi chi trả của BHYT thì chi phí này sẽ không được BHYT thanh toán. Ví dụ, bạn muốn nội soi gây mê theo yêu cầu trong khi bác sĩ chỉ định nội soi thông thường.

- Các dịch vụ xét nghiệm, thủ thuật không phục vụ mục đích chẩn đoán, điều trị bệnh lý dạ dày cụ thể. Ví dụ, xét nghiệm tầm soát ung thư dạ dày định kỳ mà không có yếu tố nguy cơ hoặc chỉ định rõ ràng từ bác sĩ.

- Nếu bạn khám dạ dày tại các phòng khám tư nhân, bệnh viện quốc tế hoặc cơ sở y tế không có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì toàn bộ chi phí sẽ do bạn tự chi trả.

- Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn cũng quy định một số trường hợp khác không được hưởng BHYT như: tự tử, tự gây thương tích; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (đã được quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả); khám sức khỏe định kỳ không liên quan đến bệnh lý cụ thể...