Nhà mái Nhật phong cách tân cổ điển có sự kết hợp giữa mái dốc nhẹ đặc trưng của Nhật Bản với đường nét kiến trúc đối xứng, sang trọng của kiến trúc châu Âu. Kiến trúc này chú trọng vào tỷ lệ hình khối hài hòa. Các đường nét trang trí tập trung tại hệ cột sảnh, vòm cửa.

Cách tính tổng diện tích xây dựng nhà mái Nhật

Để dự toán chi phí chính xác, cần tính tổng diện tích xây dựng (bao gồm móng, mái và các tầng) theo hệ số quy đổi. Trong đó, diện tích móng (móng cọc/móng băng) tính khoảng 40% - 50% diện tích xây dựng; diện tích tầng 1, tầng 2, tầng 3 tính 100% diện tích xây dựng; diện tích mái Nhật được tính khoảng 70% diện tích xây dựng.

Mẫu nhà mái Nhật 3 tầng phong cách tân cổ điển. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà mái Nhật 3 tầng 90m², móng cọc, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 90m² x 100% = 90m²

Diện tích sàn tầng 2: 90m² x 100% = 90m²

Diện tích sàn tầng 3: 90m² x 100% = 90m²

Diện tích móng: 90m² x 40% = 36m²

Diện tích mái Nhật: 90m² x 70% = 63m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi là 369m²

Chi phí nhà mái Nhật 3 tầng 90m² tân cổ điển bao nhiêu?

Công thức tính chi phí xây nhà thường áp dụng là:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá/m²

Hiện nay, phong cách tân cổ điển yêu cầu kỹ thuật thi công phào chỉ, hoa văn tỉ mỉ hơn so với kiến trúc hiện đại nên đơn giá thi công cao hơn một chút.

Theo đó, đơn giá thi công phần thô & nhân công hoàn thiện dao động từ 3.800.000 - 4.500.000 đồng/m².

Đơn giá xây nhà trọn gói từ 6.800.000 - 8.500.000 đồng/m² (tùy thuộc vào gói vật liệu trung bình hay cao cấp)

Nếu áp dụng đơn giá thi công phần thô & nhân công hoàn thiện 4.500.000 đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 3 tầng 90m² ước tính:

369m² x 4.500.000 đồng/m² = 1.660.500.000 đồng

Nếu tính đơn giá xây trọn gói 8.500.000 đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 3 tầng 90m² ước tính:

369m² x 8.500.000 đồng/m² = 3.136.500.000 đồng

Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Chi phí xây nhà thực tế có thể thay đổi, phụ thuộc vào mức độ phức tạp của hoa văn tân cổ điển, chất lượng vật liệu hoàn thiện, địa điểm và vị trí thi công.