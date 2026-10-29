Chi phí lãi vay của Gelex Infra tăng mạnh, rót hơn 500 tỷ đồng vào chứng khoán

Gelex Infra là thành viên Tập đoàn Gelex, phụ trách mảng hạ tầng, bất động sản. Ảnh minh họa: Gelex

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026 mới công bố, CTCP Hạ tầng Gelex (Gelex Infra, mã GEL) lãi sau thuế 351 tỷ đồng, gấp 3,7 lần mức 96 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái (YoY). Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ tăng trưởng doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận gộp.

Doanh thu thuần của công ty trong kỳ đạt 4.104 tỷ đồng, tăng 17% YoY. Lợi nhuận gộp đạt 1.314 tỷ đồng, tăng 72%; tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 32%, so với quý 3 năm ngoái chỉ đạt 21,8%.

Tăng trưởng lợi nhuận của GEL trong quý 3 còn có sự đóng góp từ doanh thu tài chính với 122 tỷ đồng, tăng 88% YoY. Đây chủ yếu là lãi tiền gửi, cho vay, đầu tư trái phiếu. Cùng với đó là hơn 100 tỷ đồng thu nhập khác, gấp 3,6 lần YoY; song công ty không thuyết minh rõ khoản này.

Về chi phí, chi phí tài chính của công ty trong kỳ tăng cao, ở mức 399 tỷ đồng, gấp 3 lần YoY. Trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 565 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng song lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của GEL trong quý 3/2026 lại ghi nhận âm 37 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 27 tỷ đồng. Trong báo cáo giải trình, GEL cho biết lợi nhuận trên báo cáo tài chính riêng chủ yếu đến từ cổ tức nhận từ các công ty con, nhưng khoản thu nhập này được loại trừ khi hợp nhất báo cáo tài chính.

Trong khi đó, chi phí đi vay của công ty mẹ tăng mạnh, ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ trong 9 tháng giảm 83% YoY, đạt 73 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Hạ tầng Gelex đạt doanh thu thuần 12.421 tỷ đồng, tăng 24% YoY; doanh thu tài chính đạt 647 tỷ đồng, gấp 2,8 lần YoY.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của công ty đạt 1.190 tỷ đồng, tăng gần 21% YoY. Lợi nhuận tăng chậm hơn dù doanh thu thuần và doanh thu tài chính tăng mạnh chủ yếu do ảnh hưởng của chi phí lãi vay, với 1.112 tỷ đồng, gấp 2,6 lần YoY.

Rót hơn 5.700 tỷ đồng vào các công ty bất động sản

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của GEL đạt gần 56.000 tỷ đồng, tăng hơn 9.000 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản tăng mạnh nhất là đầu tư vào công ty liên doanh liên kết với 16.430 tỷ đồng, so với hồi đầu năm chỉ hơn 1.500 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm nay, công ty rót hơn 8.000 tỷ đồng vào CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise - chủ đầu tư sân bay Gia Bình. GEL cũng rót hơn 5.700 tỷ đồng vào các công ty bất động sản, gồm 3.300 tỷ đồng vào Công ty TNHH FIH (Vietnam), hơn 1.700 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Citynest, hơn 700 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Landor.

Các khoản mục tài sản trọng yếu khác của Hạ tầng Gelex là hàng tồn kho (chi phí sản xuất kinh doanh tại các dự án và thành phẩm bất động sản) với hơn 11.000 tỷ đồng, tiền mặt và đầu tư tài chính với hơn 7.300 tỷ đồng.

Trong mục đầu tư tài chính, công ty rót 524 tỷ đồng vào chứng khoán kinh doanh, gồm 186 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu và 338 tỷ đồng đầu tư trái phiếu. Doanh nghiệp phải trích lập dự phòng gần 78 tỷ đồng cho khoản này.

GEL không công bố cụ thể tên các cổ phiếu và trái phiếu mà doanh nghiệp đang nắm giữ.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026, danh mục chứng khoán kinh doanh của công ty tại ngày 30/6 cũng ghi nhận giá gốc gần 524 tỷ đồng, tương đương cuối quý 3. Trong đó, khoản đầu tư trái phiếu gần 338 tỷ đồng đến từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã BID), còn danh mục cổ phiếu có giá gốc hơn 186 tỷ đồng là cổ phiếu CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS).

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tại thời điểm cuối tháng 9 ở mức 33.249 tỷ đồng, tăng hơn 5.200 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản tăng mạnh là vay nợ tài chính với hơn 22.600 tỷ đồng, tăng hơn 5.100 tỷ đồng sau 9 tháng. Đây cũng là lý do khiến chi phí lãi vay của công ty tăng mạnh.

Trên thị trường, cổ phiếu GEL đang giao dịch ở vùng giá gần 28.000 đồng/cp, không có nhiều biến động trong thời gian gần đây. Mã chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 6/2/2026 với giá tham chiếu 28.800 đồng/cp và từng tăng lên hơn 40.000 đồng/cp trong tháng đầu tiên niêm yết.