Xem nhanh: Bảo hiểm y tế có chi trả chi phí khám thai không?

Các trường hợp chi trả của Bảo hiểm y tế khi khám thai

Trường hợp khám thai không được bảo hiểm chi trả Bảo hiểm y tế có chi trả chi phí khám thai không? Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bảo hiểm y tế (BHYT) có chi trả chi phí khám thai cho các đối tượng tham gia BHYT, nhưng đi kèm với những điều kiện và mức hưởng cụ thể. Mức hưởng BHYT khi khám thai phụ thuộc vào đối tượng tham gia BHYT và việc khám đúng tuyến hay trái tuyến. Tỷ lệ % hưởng được ghi ở mặt sau có thẻ BHYT hoặc có ở phần thông tin quyền lợi ở bản điện tử.

Mức chi trả khi đi khám thai theo từng đối tượng sẽ khác nhau

Các trường hợp chi trả của Bảo hiểm y tế khi khám thai Khi khám thai, BHYT sẽ chi trả cho các dịch vụ y tế cần thiết và nằm trong danh mục được Bộ Y tế quy định. Các dịch vụ này bao gồm: Khám thai định kỳ: Bao gồm các bước thăm khám lâm sàng, đo huyết áp, theo dõi cân nặng, kiểm tra tim thai và đo chiều cao tử cung. Mức hưởng được áp dụng theo chỉ định chuyên môn, tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế và nằm trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT). Xét nghiệm thường quy: Quỹ BHYT sẽ thanh toán các xét nghiệm định kỳ trong quá trình khám thai dựa trên chỉ định của bác sĩ và thuộc danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt tại cơ sở y tế đó. Siêu âm thai theo chỉ định: Chi phí siêu âm thai được BHYT hỗ trợ thanh toán khi có yêu cầu từ bác sĩ nhằm theo dõi quá trình phát triển của thai nhi hoặc chẩn đoán, đánh giá các dấu hiệu bất thường (nằm trong danh mục kỹ thuật được quỹ BHYT chi trả). Khám và điều trị bệnh lý thai kỳ: Trường hợp thai phụ phát sinh các bệnh lý hoặc biến chứng như dọa sảy thai, thiếu máu, tăng huyết áp thai kỳ, tiểu đường thai kỳ…, BHYT sẽ chi trả các khoản phí thăm khám, xét nghiệm và điều trị tương ứng theo chỉ định chuyên môn cùng phạm vi quyền lợi được hưởng.

BHYT chỉ chi trả khi thực hiện tại cơ sở liên kết và có chỉ định của bác sĩ, không thanh toán cho dịch vụ tự chọn, theo yêu cầu hoặc ngoài danh mục Bộ Y tế. Ảnh: AI

Trường hợp khám thai không được bảo hiểm chi trả Siêu âm không có chỉ định chuyên môn: Các lượt siêu âm 2D, 3D, 4D chỉ phục vụ nhu cầu lưu giữ kỷ niệm, xem mặt con mà không nhằm mục đích theo dõi hay chẩn đoán y khoa đều không được quỹ BHYT chi trả. Việc tự ý yêu cầu siêu âm nhiều lần vượt ngoài chỉ định của bác sĩ cũng nằm ngoài danh mục hưởng quyền lợi. Xét nghiệm tự nguyện hoặc gói dịch vụ chuyên sâu: Những phương pháp sàng lọc dị tật di truyền kỹ thuật cao (như NIPT, Double test, Triple test) hoặc các gói xét nghiệm mở rộng không nằm trong danh mục thanh toán của BHYT. Các dịch vụ tầm soát đặc biệt hoặc kiểm tra nâng cao theo yêu cầu (ví dụ: xét nghiệm HPV DNA tầm soát ung thư cổ tử cung trong thai kỳ) do người bệnh tự chi trả 100%. Dịch vụ khám và tư vấn theo yêu cầu: Các hình thức khám VIP, đặt lịch khám ngoài giờ hành chính hoặc sử dụng phòng khám riêng đều không thuộc diện hỗ trợ của BHYT. Những gói tư vấn tâm lý, thiết kế chế độ dinh dưỡng riêng hay chăm sóc đặc biệt cho mẹ bầu được xếp vào nhóm dịch vụ tự nguyện. Thuốc men và vật tư ngoài danh mục phê duyệt: Các sản phẩm hỗ trợ như sữa bầu, thực phẩm chức năng, vitamin tổng hợp hoặc các loại thuốc không thuộc danh mục do BHYT quy định sẽ không được thanh toán. Khám trái tuyến sai quy định hoặc tại cơ sở ngoài hệ thống: Trường hợp mẹ bầu thăm khám tại các phòng khám, bệnh viện chưa ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, hoặc tự ý đi khám trái tuyến mà không có giấy chuyển viện hợp lệ thì quỹ BHYT sẽ từ chối chi trả (hoặc chỉ hỗ trợ một tỷ lệ nhỏ theo đúng quy định hiện hành).

Những dịch vụ theo yêu cầu, tự nguyện sẽ không được BHYT hỗ trợ chi trả. Ảnh: AI

Việc mang thai là một hành trình đặc biệt, và việc được hỗ trợ từ bảo hiểm y tế sẽ giúp các mẹ bầu an tâm hơn rất nhiều. Hy vọng những thông tin trên đã giải đáp được thắc mắc "khám thai có được bảo hiểm y tế không" và cung cấp những kiến thức hữu ích để các thai phụ có thể tận dụng tối đa quyền lợi của mình, đảm bảo một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn.