Chi phí hàng hóa gia tăng làm lu mờ kết quả kinh doanh quý 3 của General Motors

Dây chuyền sản xuất xe ôtô điện tại nhà máy của hãng General Motors ở Detroit, Michigan, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/10, hãng sản xuất tô General Motors (GM) của Mỹ công bố báo cáo lợi nhuận tích cực và kế hoạch mua lại cổ phiếu mới. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của hãng vẫn sụt giảm do giới đầu tư lo ngại trước tình trạng chi phí nguyên vật liệu tăng cao bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông.

Trong quý III/2026, GM ghi nhận lợi nhuận đạt 3,3 tỷ USD, cao hơn gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tăng 2,9% lên mức 50,1 tỷ USD. Bất chấp những số liệu khả quan này, cổ phiếu GM vẫn giảm 8,1% trong phiên giao dịch chiều 20/10.

Giám đốc Tài chính Paul Jacobson cho biết giá đồng, thép và dầu diesel tăng mạnh do xung đột Mỹ-Iran đã làm tăng thêm 400 triệu USD chi phí trong năm 2026. Ông lưu ý tình trạng lạm phát này diễn ra rõ rệt chỉ trong khoảng 10 tuần gần đây.

Công ty cho biết, dù doanh số bán ô tô tại Bắc Mỹ và một số thị trường khác giảm so với cùng kỳ năm trước, giá bán xe trung bình vẫn duy trì ở mức 52.000 USD/chiếc. Mức giá này phản ánh nhu cầu ổn định của người tiêu dùng đối với xe tải cỡ lớn và xe sang. Trong thời gian tới, GM có kế hoạch ra mắt các phiên bản cải tiến của dòng xe tải bán tải Chevrolet Silverado 2027 và GMC Sierra.

Về chiến lược phát triển, GM đã giảm mạnh tốc độ mở rộng sản xuất xe điện (EV) sau các thay đổi quy định dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thay vào đó, hãng tái khẳng định kế hoạch tập trung phát triển các dòng xe hybrid.

Giám đốc điều hành (CEO) Mary Barra nhận định năm 2027 sẽ tiếp tục là một năm kinh doanh tích cực và tốt hơn năm 2026, với điều kiện nhu cầu của khách hàng duy trì ở mức cao và các áp lực chi phí nguyên vật liệu, logistics hạ nhiệt. GM hiện dự báo thu nhập điều chỉnh cả năm 2026 đạt từ 12,75 đến 13,75 USD/cổ phiếu.

Tuy nhiên, giới phân tích từ Briefing.com và JPMorgan Chase tỏ ra thận trọng, cho rằng chi phí nguyên vật liệu và kho vận (logistics) gia tăng đang tạo ra bối cảnh lợi nhuận nhiều thách thức, khiến các nhà đầu tư có thể đặt câu hỏi về triển vọng lạc quan trong năm 2027 của công ty.

Cùng ngày, GM công bố chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 20 tỷ USD, nối tiếp kế hoạch 6 tỷ USD vừa hoàn tất. Kể từ năm 2015, GM đã chi 42,7 tỷ USD để mua lại cổ phiếu, giúp giảm 45% lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. CEO Mary Barra khẳng định đây là cách tốt nhất để mang lại giá trị cho các cổ đông do ban lãnh đạo tin rằng công ty đang bị định giá thấp.

Động thái này ngay lập tức vấp phải sự phản đối từ Chủ tịch Nghiệp đoàn công nhân ôtô Mỹ (UAW) Shawn Fain. Ông Fain chỉ trích kế hoạch mua lại cổ phiếu nhằm phục vụ lợi ích ngắn hạn của Phố Wall, đồng thời tuyên bố sẽ buộc ban lãnh đạo GM phải chịu trách nhiệm và đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong kỳ đàm phán hợp đồng vào năm 2028./.