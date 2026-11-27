Người lao động tham gia lớp tư vấn chính sách trước khi sang Hàn Quốc làm việc. Ảnh: Thu Hằng.

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thí điểm đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước, Bộ Nội vụ cho biết chi phí xuất cảnh của chương trình này thấp hơn nhiều so với khi người lao động đi qua doanh nghiệp dịch vụ.

THỜI HẠN LÀM VIỆC TỐI ĐA CÓ THỂ LÊN ĐẾN 8 THÁNG

Chương trình lao động thời vụ nước ngoài của Hàn Quốc là chương trình cho phép các hộ gia đình nông nghiệp và ngư nghiệp tại Hàn Quốc tuyển dụng lao động nước ngoài, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực làm công việc mang tính mùa vụ tại các địa phương Hàn Quốc.

Người lao động sẽ được cấp thị thực lao động thời vụ (visa C-4 hoặc E-8) với thời hạn cư trú và làm việc tại Hàn Quốc là 3 tháng và 5 tháng, tương ứng với từng loại visa. Hiện Hàn Quốc cho phép gia hạn thêm 3 tháng, tối đa người lao động sẽ làm việc tới 8 tháng.

Trên cơ sở quy định của Hàn Quốc và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về triển khai chương trình theo hình thức phi lợi nhuận, hiện các địa phương đều giao cho đơn vị công lập trực tiếp triển khai. Do đó, chi phí nhìn chung thấp hơn đáng kể so với hình thức người lao động đi làm việc ở nước ngoài qua doanh nghiệp dịch vụ.

Mức chi phí xuất cảnh thực tế mà các địa phương thu của người lao động dao động từ khoảng 15 - 65 triệu đồng/người. Khoản chi phí này được tính toán chủ yếu trên các yếu tố về chi phí đào tạo và thủ tục xuất cảnh, bao gồm các khoản chi phí cho đào tạo tiếng Hàn, bổ túc tay nghề, giáo dục định hướng, chi phí làm hộ chiếu, xin thị thực, khám sức khỏe, lý lịch tư pháp, vé máy bay khứ hồi.

Ngoài ra, còn có các chi phí khác như phí hành chính (để chi trả cho công tác tuyển chọn, chuẩn bị hồ sơ, phiên dịch, tiếp đón đối tác Hàn Quốc…), phí mua bảo hiểm đối với người lao động (số tiền khác nhau tuỳ thuộc theo thời gian bảo hiểm, mức bảo hiểm), hoặc chi phí đi lại, ăn uống và lưu trú của người lao động trong thời gian chuẩn bị hồ sơ và xuất cảnh.

Theo Bộ Nội vụ, một số địa phương hầu như không có chính sách nào hỗ trợ về chi phí hoặc vay vốn cho người lao động, cũng có thể tạo áp lực về tài chính đối với người lao động và làm giảm ý nghĩa của một chương trình phi lợi nhuận.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TỪ ĐỊA PHƯƠNG, GIẢM CHI PHÍ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Bộ Nội vụ cũng ghi nhận sự chênh lệch về khoản tài chính thu từ người lao động giữa một số địa phương. Một trong những nguyên nhân dẫn tới sự chênh lệch về khoản chi phí thu từ người lao động này là do một số địa phương đàm phán được theo hướng địa phương Hàn Quốc hỗ trợ một phần chi phí cho người lao động.

Một số địa phương chỉ thu từ người lao động chi phí thủ tục cố định, chi phí đào tạo. Các chi phí khác được địa phương hỗ trợ cho người lao động từ nguồn kinh phí cân đối của địa phương.

Ngoài ra, một số địa phương vận dụng các chương trình, chính sách hiện có để hỗ trợ người lao động…Chẳng hạn, Lai Châu hỗ trợ toàn bộ phí hộ chiếu, visa, khám sức khỏe, học tiếng Hàn và tiền ăn ở trong thời gian đào tạo từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia.

Tuyên Quang sử dụng một phần kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ lao động là người dân tộc thiểu số, thuộc các hộ nghèo, cận nghèo, sinh sống ở những huyện vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Trong khi Lào Cai hỗ trợ chi phí làm thủ tục ban đầu theo Nghị quyết 45/2024/HĐND của địa phương, và hỗ trợ vay vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Còn Đắk Lắk đàm phán được với đối tác tại thành phố Iksan và quận Uiseong, Hàn Quốc để hỗ trợ chi phí đào tạo tiếng Hàn, chi phí để quản lý người lao động trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc.

Đồng Tháp hỗ trợ cho vay tín chấp chi phí mua vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm, tiền làm hộ chiếu, xin visa, lý lịch tư pháp…

Đà Nẵng có chính sách cho vay từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, với mức vay bình quân khoảng 30 triệu đồng/người, với tổng nguồn vốn ngân sách địa phương bố trí cho giai đoạn 2023-2026 đạt gần 8,4 tỷ đồng (chỉ áp dụng đối với các địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam trước khi áp nhập). Ngoài ra, có địa phương áp dụng chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và kỹ năng nghề cho người lao động về nước đúng hạn.

Chi phí một số địa phương thu của người lao động tham gia chương trình. Nguồn: Bộ Nội vụ.

Các chính sách hỗ trợ này đã giảm bớt một phần gánh nặng về tài chính cho người lao động, đặc biệt là người lao động thuộc hộ nghèo và người dân tộc thiểu số khi tham gia chương trình.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), Hàn Quốc hiện là thị trường hấp dẫn với người lao động do loại hình công việc, điều kiện làm việc và sinh hoạt phù hợp, thu nhập cao, nhiều điểm tương đồng về văn hóa và phong tục tập quán.

Thực hiện Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ, đến nay đã có trên 18.700 lượt lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Trong tổng số lao động xuất cảnh, một số địa phương chiếm tỷ lệ lớn gồm: Ninh Bình 5.627 lượt lao động; Đà Nẵng 3.606 lượt; Đắk Lắk 2.160 lượt; Đồng Tháp 1.983 lượt; Cần Thơ 1.230 lượt; Lai Châu 1.062 lượt…

Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Phạm Đình Lộc, cho biết công tác đưa người lao động đi làm việc thời vụ thông qua hợp tác giữa các địa phương của hai quốc gia là hình thức mới phát sinh từ thực tiễn, được ghi nhận có tác động tích cực. Nhiều địa phương mong muốn hình thức này sớm được quy định trong pháp luật. Trên tinh thần đó, việc thí điểm sẽ đi cùng quá trình tổng kết, đánh giá toàn diện, làm cơ sở hoàn thiện pháp luật vào thời điểm phù hợp.

"Việc đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết cho phép tiếp tục triển khai thí điểm chương trình đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc là cần thiết trong bối cảnh hiện nay", ông Lộc nhấn mạnh.

Chương trình hiện mới triển khai tại thị trường Hàn Quốc, trong hai lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, thời hạn làm việc ngắn; với 16/34 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập) có ký kết thỏa thuận với địa phương của Hàn Quốc.