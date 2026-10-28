Chi phí đầu vào tăng cao, doanh nghiệp xoay sở thế nào?

Năm 2026 tiếp tục chứng kiến diễn biến phức tạp của thị trường hàng hóa trong nước và quốc tế, hệ quả của căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh thương mại. 9 tháng đầu năm, số liệu từ Cục Thống kê, chỉ số giá sản xuất sản phẩm công nghiệp tăng 4,37%, chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất tăng tới hơn 5,1% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa tăng gần 2,6% và chứng kiến mức tăng mạnh ở nhiều nhóm hàng như hóa chất tăng 10,1%, linh kiện ô tô tăng 7,25%, phân bón tăng hơn 7%.

30 - 40% nguyên liệu dệt may phụ thuộc vào các sợi có nguồn gốc hóa dầu. Ảnh: Hoàng Anh.

Bên cạnh nguyên liệu, doanh nghiệp còn đang phải chi nhiều tiền hơn cho các hoạt động logistics khi giá dịch vụ vận tải, kho bãi tăng tới gần 6,8% trong 9 tháng đầu năm, riêng vận tải đường thủy tăng tới gần 8,4%.

Chi phí đầu vào gây áp lực tới biên lợi nhuận, trong bối cảnh doanh nghiệp phải cân nhắc tới yếu tố thị trường, cạnh tranh trước khi đưa ra quyết định tăng giá.

Chủ động thích ứng

Chiến sự Trung Đông khiến nguồn cung dầu mỏ toàn cầu khan hiếm, cũng đẩy ngành dệt may vào tình trạng khó khăn khi 30 – 40% nguyên liệu phụ thuộc vào các loại sợi có nguồn gốc từ dầu mỏ. Chưa kể, giá cước container đi Mỹ tăng mạnh, có thời điểm tăng gấp đôi khiến doanh nghiệp dệt may xuất khẩu bị đội nhiều chi phí.

Trong khi đó, theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), nhu cầu ngành dệt may toàn cầu chỉ tăng trưởng 2 – 3%/năm, khiến dư địa tăng giá bán rất eo hẹp, thậm chí có thời điểm phải giảm giá để giữ chân khách hàng.

Trước bối cảnh đó, nửa đầu năm 2026, Tổng công ty May 10 – CTCP vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng khoảng 7,5% so với cùng kỳ lên hơn 82,2 tỷ đồng, nhanh hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu, khoảng hơn 2%. Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cải thiện nhẹ lên mức 10,7%, so với 9,3% cùng kỳ năm 2025.

Theo Tổng giám đốc May 10 Thân Đức Việt, kết quả kinh doanh khả quan trước áp lực chi phí đầu vào đến từ nỗ lực kiểm soát chi phí, tối ưu quy trình sản xuất nhằm cắt giảm tiêu hao, lãng phí không đáng có.

Một hướng khác là giải pháp sản xuất tinh gọn, giúp doanh nghiệp tăng 52% năng suất lao động, giảm 8% tỷ lệ hàng lỗi dù giờ làm cũng được giảm 1 giờ/ngày, tạo điều kiện cho công nhân viên tái tạo sức lao động.

Ngành nhựa chịu áp lực khi giá hạt nhựa tăng mạnh. Ảnh: VPA.

Sản xuất nhựa cũng là ngành chịu nhiều áp lực từ chiến sự Trung Đông khi đấy giá hạt nhựa toàn cầu tăng phi mã. Bài toán khó đặt ra cho Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong) khi giá hạt nhựa chiếm tới gần 75% chi phí đầu vào.

Tuy nhiên, ông lớn ngành nhựa xây dựng ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.020 tỷ đồng, tăng 29% so cùng kỳ. Đáng chú ý, năm 2025 chứng kiến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của Nhựa Tiền Phong nhờ giá hạt nhựa chạm đáy.

Việc lợi nhuận lập đỉnh kỷ lục dù đầu vào kém thuận lợi cho thấy nỗ lực đến từ bài toán quản trị thay vì tận dụng cơ hội thị trường của Nhựa Tiền Phong. Yếu tố quan trọng dẫn đến kết quả này là việc Nhựa Tiền Phong chủ động dự trữ nguồn nguyên liệu đầu vào ở vùng giá thấp, qua đó tránh cú sốc khi giá hạt nhựa vụt tăng.

Thời điểm đầu năm 2026, khi xung đột tại Trung Đông chưa nổ ra, Nhựa Tiền Phong ghi nhận khoảng 1.400 tỷ đồng hàng tồn kho được dữ trự ở vùng giá gần như chạm đáy của năm 2025.

Đến hết quý III/2026, doanh nghiệp tiếp tục tăng lên 1.780 tỷ đồng, cho thấy hoạt động tích trữ hàng tồn kho được tiếp tục đẩy mạnh vào giai đoạn giá hạt nhựa hạ nhiệt khi lệnh ngừng bắn tại Trung Đông có hiệu lực.

Cần thêm trợ lực

Vào giai đoạn xung đột tại Trung Đông nổ ra, theo khảo sát của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), có gần 88% doanh nghiệp chịu chi phí đầu vào gia tăng, trong đó gần 63% doanh nghiệp phản ánh mức độ ảnh hưởng ở mức lớn hoặc rất lớn.

Tình hình phần nào được ổn định lại trong giai đoạn quý II/2026 nhưng tiếp tục trở nên khó lường khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực. Áp lực càng lớn khi giá xăng dầu gần đây có chiều hướng tăng nhanh, trùng với mùa cao điểm doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phục vụ dịp mua sắm cuối năm.

Việc áp dụng các giải pháp quản trị linh hoạt nhằm thích ứng trước biến động là lẽ tất yếu của doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển lâu dài. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần có những trợ lực để giảm thiểu khó khăn. Cục Thống kê đưa ra kết quả khảo sát, có tới gần 55% doanh nghiệp kiến nghị Nhà nước có giải pháp ổn định giá và nguồn cung nguyên vật liệu.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt nhằm triển khai giải pháp giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế. Trong đó, tập trung các giải pháp đảm bảo nguồn cung và điều hành giá xăng, dầu, điện cũng như một số mặt hàng thiết yếu.

Theo Thủ tướng, việc cắt giảm chi phí đầu vào không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn nhằm điều tiết giá cả, giữ lạm phát ở mức trong tầm kiểm soát để duy trì ổn định vĩ mô.