Chi phí chiến tranh Iran của Mỹ vượt 47 tỷ USD, tăng hơn 25% trong 3 tháng

Một chiếc máy bay E-3 AWACS của Không quân Mỹ bị phá hủy trong cuộc chiến Iran

Khoản lớn nhất trong hóa đơn chiến tranh là hơn 29 tỷ USD dự kiến cần để bổ sung số đạn dược đã sử dụng. Phần này gồm nhiều loại tên lửa dẫn đường chính xác và tên lửa đánh chặn có giá thành cao.

Hơn 6 tỷ USD khác để thay thế khí tài và các tổn thất, gồm máy bay cùng nhiều máy bay không người lái.

Khoảng 11,9 tỷ USD còn lại liên quan những chi phí phát sinh như hoạt động bay, hỗ trợ tác chiến mạng và bảo đảm cho quân nhân Mỹ.

Ước tính mới nhất cao hơn đáng kể mức 37,5 tỷ USD mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố hồi tháng 7-2026. Tính đến giữa tháng 10-2026, tổng chi phí đã tăng thêm ít nhất 9,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, số liệu hơn 47 tỷ USD chưa thể hiện rõ toàn bộ kinh phí cần thiết để sửa chữa các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông bị tên lửa và máy bay không người lái Iran tấn công.

Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi tháng 2-2026. Washington ban đầu sử dụng nhiều tên lửa chính xác đắt tiền để đánh phá hệ thống phòng không Iran, sau đó chuyển sang các loại vũ khí rẻ và sẵn hơn.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn hồi tháng 4 đã tạo điều kiện để Iran khôi phục một phần hệ thống phòng không, tên lửa và UAV từng bị mất khả năng hoạt động, khiến chiến dịch kéo dài hơn dự kiến.

Báo cáo mới được công bố trong bối cảnh Lầu Năm Góc đối mặt nguy cơ thiếu hụt một số loại đạn dược chiến lược.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính cuộc chiến có thể tiếp tục tiêu tốn từ 2-3 tỷ USD mỗi tháng, và mức này sẽ còn cao hơn nếu các cuộc tấn công qua lại giữa Washington và Tehran tái diễn ở cường độ lớn.

Theo CBS News