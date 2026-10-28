Chi phí chiến tranh Iran của Mỹ vượt 47 tỷ USD, tăng hơn 25% so với dự toán hồi tháng 7

Theo Reuters, Lầu Năm Góc ước tính đã chi hơn 47 tỷ USD cho cuộc chiến với Iran, cao hơn 25% so với số liệu đưa ra hồi tháng 7. Ảnh: HK01.

Hãng tin Reuters ngày 28/10 dẫn dữ liệu ước tính mới nhất của Lầu Năm Góc mà họ có được cho biết, chi phí quân sự của Mỹ trong cuộc chiến với Iran đã vượt 47 tỷ USD. Con số này cao hơn hơn 25% so với mức 37,5 tỷ USD do Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth công bố hồi tháng 7.

Đây là bản ước tính chưa được công khai trước đó. Lầu Năm Góc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters về số liệu này. Hóa đơn chiến tranh ngày càng phình to đặt chính quyền Tổng thống Donald Trump trước sức ép quân sự, ngân sách và chính trị khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Tuy nhiên, hơn 47 tỷ USD có thể chưa phải hóa đơn cuối cùng. Ngoài chi phí triển khai và duy trì các hoạt động quân sự, Mỹ còn phải bổ sung lượng đạn dược đã sử dụng, thay thế phương tiện bị mất và khắc phục thiệt hại tại các cơ sở quân sự trong khu vực.

Hơn 35 tỷ USD cho đạn dược và phương tiện quân sự

Theo ước tính của Lầu Năm Góc, Mỹ cần thêm hơn 29 tỷ USD để bổ sung kho đạn dược đã tiêu hao trong cuộc chiến. Quân đội Mỹ cũng dự kiến phải chi hơn 6 tỷ USD để thay thế thiết bị hư hỏng và bù đắp tổn thất phương tiện tác chiến, bao gồm máy bay cánh cố định và nhiều máy bay không người lái (UAV).

Các khoản chi này cho thấy gánh nặng tài chính của chiến tranh không dừng lại khi một chiến dịch không kích kết thúc. Sau các đợt giao tranh, Mỹ vẫn phải khôi phục năng lực tác chiến bằng cách mua sắm vũ khí, thay thế phương tiện và sửa chữa trang thiết bị.

Các biên đội tác chiến tàu sân bay được triển khai đến vùng Vịnh dài ngày chi phí rất tốn kém. Ảnh: HK01.

Một điểm đáng chú ý là bảng tính chi phí hiện nay chưa xác định rõ đã bao gồm đầy đủ khoản tiền cần thiết để sửa chữa các căn cứ quân sự Mỹ bị tên lửa và UAV Iran tấn công hay chưa. Nếu những thiệt hại này chưa được tính đầy đủ, tổng chi phí thực tế có thể tiếp tục tăng.

Sự chênh lệch giữa con số mới nhất và ước tính hồi tháng 7 cũng phản ánh việc đánh giá chi phí chiến tranh vẫn đang được cập nhật. Dù vậy, không thể mặc nhiên cộng toàn bộ các khoản dự kiến bổ sung vào mức 47 tỷ USD, bởi chưa rõ chúng đã được tính một phần trong tổng ước tính hay chưa.

Chiến lược quân sự làm gia tăng gánh nặng hậu cần

Theo bản thảo Reuters có được, chiến lược ban đầu của Tổng thống Donald Trump là sử dụng các tên lửa hành trình chính xác cao, có chi phí lớn, để vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ Iran, mở đường cho những đợt không kích tiếp theo bằng các loại đạn rẻ hơn và có nguồn cung dồi dào, trong đó có bom JDAM gắn bộ dẫn đường.

Tuy nhiên, việc sử dụng vũ khí với cường độ cao khiến Mỹ phải đối mặt với bài toán bổ sung kho dự trữ và duy trì khả năng tác chiến trong dài hạn. Các loại đạn dược chính xác cao không chỉ tiêu tốn ngân sách mà còn đòi hỏi thời gian sản xuất, đặt hàng và bổ sung vào kho quân sự.

Bản thảo cũng cho biết, sau thỏa thuận đình chiến hồi tháng 4, Iran có thời gian củng cố các cơ sở ngầm, khôi phục một phần hệ thống phòng thủ và tái kích hoạt một số kho tên lửa, UAV. Sau đó, chính quyền Trump áp đặt phong tỏa hàng hải nhằm siết nguồn thu xuất khẩu dầu mỏ của Iran, đồng thời phát tín hiệu về khả năng nối lại chiến dịch quân sự.

Một quan chức Mỹ giấu tên, tiết lộ Lầu Năm Góc đã chuẩn bị các phương án để nhanh chóng tái triển khai chiến dịch quy mô lớn nếu nhận được lệnh.

Nếu xung đột tái bùng phát, chi phí không chỉ tăng do các hoạt động tác chiến mới mà còn có thể phát sinh thêm nhu cầu bổ sung đạn dược, thay thế phương tiện và khôi phục cơ sở hạ tầng quân sự. Tuy nhiên, khả năng nối lại chiến tranh và quy mô của một chiến dịch tương lai cần được xác nhận bằng nguồn tin độc lập trước khi khẳng định như một diễn biến chắc chắn.

Tổng thống Trump đe dọa sẽ nối lại các cuộc tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: Reuters.

Sức ép chính trị trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ

Thời điểm công bố ước tính chi phí mới đặc biệt nhạy cảm đối với chính quyền Trump. Mỹ dự kiến tổ chức bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, cuộc bầu cử sẽ quyết định tương quan quyền lực tại Quốc hội trong hai năm tiếp theo.

Đảng Cộng hòa hiện phải đối mặt với bài toán duy trì sự ủng hộ của cử tri trong khi xử lý các hệ lụy từ cuộc xung đột với Iran. Chi phí chiến tranh tăng cao có thể trở thành chủ đề tranh luận về hiệu quả chiến lược, ưu tiên ngân sách và trách nhiệm của chính quyền.

Bên cạnh chi phí quân sự trực tiếp, xung đột còn có nguy cơ tác động đến thị trường năng lượng và giá cả, qua đó làm gia tăng bất mãn trong nước. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của chiến tranh đến tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump và các ứng viên Cộng hòa cần được đánh giá dựa trên các cuộc thăm dò và dữ liệu kinh tế cụ thể.

Với mức chi đã vượt 47 tỷ USD, áp lực trước mắt của Washington không chỉ là kiểm soát ngân sách chiến tranh mà còn phải cân nhắc nguồn lực cần thiết để duy trì năng lực quân sự sau xung đột. Nếu các khoản bổ sung đạn dược, thay thế phương tiện và sửa chữa căn cứ tiếp tục tăng, tổng hóa đơn có thể còn cao hơn đáng kể so với con số hiện được công bố.

Bởi vậy, mức 47 tỷ USD chỉ được xem là ước tính chi phí tại thời điểm hiện nay, không phải tổng chi phí cuối cùng của cuộc chiến với Iran.

Theo HK01, LTN