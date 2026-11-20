Chi phí cuộc chiến của Mỹ tại Iran tính đến ngày 13/11 ước đạt 48,3 tỷ USD, tăng khoảng 26% so với mức 38 tỷ USD do Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) công bố hôm 1/8.

Con số này được ông Arthur Miller, quan chức Lầu Năm Góc, đưa ra hôm 19/11 tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ xem xét đề cử ông vào vị trí Trợ lý Bộ trưởng Hải quân phụ trách quản lý tài chính.

Theo ông Miller, khoản chi 48,3 tỷ USD bao gồm chi phí chiến dịch quân sự, thay thế trang thiết bị và đạn dược, nhưng chưa tính thiệt hại tại các căn cứ Mỹ ở Trung Đông do những cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Richard Blumenthal đã yêu cầu Lầu Năm Góc công bố con số cụ thể về mức độ tổn thất tại các căn cứ. Ông Miller thừa nhận: "Con số đó bao gồm chi phí đạn dược, chi phí thay thế thiết bị và chi phí vận hành, chứ không bao gồm toàn bộ các cơ sở vật chất".

Lầu Năm Góc nhìn từ trên cao. Ảnh: CC/Touch Of Light

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ Roger Wicker sau đó yêu cầu ông Miller sớm cung cấp báo cáo chi tiết. Các đánh giá độc lập cho thấy những đợt tập kích của Iran đã làm hư hại nhiều nhà chứa máy bay, hệ thống cảnh báo sớm, kho bãi và khu sinh hoạt của binh sĩ Mỹ trong khu vực, với tổng thiệt hại vật chất ước tính lên tới hàng tỷ USD.

Trước đó, tại phiên điều trần hôm 17/11, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren cũng chất vấn Quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao về chi phí chiến tranh. Dẫn các nguồn tin báo chí và ước tính độc lập, bà cho biết chiến dịch phong tỏa đường biển của Hải quân Mỹ đối với tàu thuyền Iran tiêu tốn khoảng 32,5 triệu USD mỗi ngày, trong khi cuộc tập kích của Iran vào căn cứ chỉ huy khu vực của Hải quân Mỹ tại Bahrain gây thiệt hại ít nhất 400 triệu USD.

Ông Hung Cao xác nhận mức chi phí phong tỏa hằng ngày nhưng từ chối đánh giá tổng thể thiệt hại tại Bahrain.

Kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2 với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, chi phí chiến tranh liên tục tăng. Các báo cáo của Lầu Năm Góc ghi nhận mức 25 tỷ USD hồi tháng 4, 29 tỷ USD vào tháng 5, 37,5 tỷ USD trong tháng 7 và vượt 47 tỷ USD vào cuối tháng 10.

Chi phí cho cuộc chiến đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại Quốc hội Mỹ trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất ngân sách quốc phòng lên tới 1.500 tỷ USD.

Gánh nặng chi phí leo thang cùng những tác động tiêu cực đến kinh tế được cho là một trong những yếu tố góp phần khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua. Giới quan sát dự báo tranh luận về ngân sách và hiệu quả tài chính của chiến dịch tại Iran sẽ tiếp tục nóng lên khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1 năm sau.