Chi phí bình quân nhân viên ngân hàng vượt 65 triệu đồng/tháng

Thống kê từ báo cáo tài chính riêng lẻ quý III/2026 của 27 ngân hàng niêm yết cho thấy trong 9 tháng đầu năm nay, đã có 14 nhà băng ghi nhận số lượng nhân viên giảm so với cuối năm 2025. Ngược lại, có 13 ngân hàng tiếp tục mở rộng quy mô nhân sự.

Các ngân hàng cũng mạnh tay chi lương, thưởng cho nhân viên, với mức thu nhập bình quân toàn ngành gần 42 triệu đồng/tháng. Đáng chú ý, tại Vietcombank, thu nhập bình quân nhân viên nhà băng này năm nay đã lên tới 65,6 triệu đồng/người/tháng.

Sacombank mạnh tay tinh gọn, VPBank mở rộng nhân sự

Sacombank là ngân hàng có mức cắt giảm nhân sự mạnh nhất từ đầu năm nay. Tại thời điểm cuối quý III/2026, nhà băng này có 13.078 nhân viên, giảm 3.738 người so với cuối năm 2025. Tương ứng, quy mô lao động thu hẹp khoảng 22% sau 9 tháng.

Việc mạnh tay cắt giảm số lượng lớn nhân sự của Sacombank diễn ra trùng thời điểm nhà băng này triển khai mô hình tổ chức mới, với định hướng sắp xếp bộ máy theo ngành dọc, tinh giản các tầng nấc trung gian và ưu tiên nguồn lực cho hoạt động kinh doanh trực tiếp. Theo ngân hàng, quá trình tinh gọn đã giúp tiết giảm gần 5.000 tỷ đồng chi phí cho nhân viên.

VIB đứng thứ hai về số lượng nhân sự bị cắt giảm khi số lượng nhân viên tại thời điểm cuối tháng 9 còn 9.554 người, giảm 724 người so với đầu năm.

Tương tự, Eximbank cũng cắt giảm 506 nhân viên, từ 6.141 người xuống còn 5.635 người trong cùng giai đoạn này.

Không chỉ các ngân hàng tư nhân, nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước cũng ghi nhận xu hướng thu hẹp số lượng lao động tại ngân hàng mẹ. Trong đó, BIDV đã giảm 406 nhân viên, xuống còn 28.867 người tại cuối quý III. Dù vậy, ngân hàng này vẫn là đơn vị có quy mô nhân sự lớn nhất nhóm 27 ngân hàng niêm yết.

Vietcombank và VietinBank cũng lần lượt giảm 253 và 241 nhân viên trong 9 tháng qua, đưa tổng số lao động xuống còn lần lượt 22.401 người và 24.490 người.

Tại MB, quy mô nhân sự cũng giảm 228 người, còn 18.608 người.

Một số nhà băng khác ghi nhận mức cắt giảm nhân sự đáng kể gồm LPBank giảm 374 nhân viên; MSB giảm 212 người; và KienlongBank giảm 208 người... Trong khi một số ngân hàng vừa và nhỏ khác có tỷ lệ cắt giảm nhân sự thấp hơn, với SeABank giảm 121 người; TPBank giảm 118 người; OCB giảm 108 người; và NCB giảm 103 người.

Ngược lại, VPBank là ngân hàng có tốc độ mở rộng nhân sự mạnh nhất từ đầu năm. Đến ngày 30/9, ngân hàng mẹ VPBank có 19.686 nhân viên, tăng 2.132 người so với cuối năm 2025, tương ứng mức tăng 12%. Mức tăng này cũng đưa VPBank trở thành một trong những nhà băng có quy mô lao động lớn của ngành, chỉ đứng sau nhóm ngân hàng quốc doanh và MB.

Xếp sau VPBank về số lượng nhân viên tăng thêm là Techcombank với 445 người, đưa tổng số lao động lên 11.907 người. Cùng giai đoạn, SHB cũng bổ sung 294 vị trí việc làm; HDBank tăng 251 vị trí; và ACB tăng 236 người.

Ngoài ra, ABBank cũng ghi nhận tỷ lệ tăng nhân sự tương đối cao giai đoạn này, với số lượng lao động tăng từ 3.383 người đầu năm lên 3.630 người vào cuối quý III. NamABank thì bổ sung 189 vị trí việc làm, nâng quy mô nhân sự đang hoạt động lên 5.679 người.

Chi phí bình quân nhân viên vượt 65 triệu đồng/tháng

Cũng theo thống kê từ báo cáo tài chính riêng lẻ các ngân hàng, tổng chi phí cho nhân viên của 27 ngân hàng trong 9 tháng đầu năm đạt 93.444 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tính bình quân theo số lượng nhân viên tại thời điểm cuối kỳ, mức chi phí tương ứng khoảng 41,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 11%.

Đáng chú ý, Vietcombank là ngân hàng có mức chi bình quân cho nhân viên cao nhất, lên tới hơn 65 triệu đồng/người/tháng.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, Vietcombank dành 13.231 tỷ đồng chi phí cho nhân viên, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước. Với quy mô 22.401 lao động tại cuối thời điểm quý III, mức chi phí bình quân tương ứng của ngân hàng vào khoảng 65,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, TPBank đứng thứ hai với mức chi bình quân 55,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 24% so với cùng kỳ. Tổng chi phí cho nhân viên của ngân hàng này trong 9 tháng qua đạt 3.808 tỷ đồng, trong khi số lượng lao động tại thời điểm cuối quý III là 7.665 người.

VietinBank đứng thứ 3 với mức chi bình quân 49,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 16% so với cùng kỳ. Tổng chi phí nhân viên của ngân hàng từ đầu năm là 10.936 tỷ đồng.

Techcombank và BIDV lần lượt xếp ở vị trí thứ 4 và thứ 5, với mức chi bình quân 47,8 triệu đồng và 45 triệu/người/tháng. So với cùng kỳ năm trước, mức chi tại Techcombank tăng 6%, còn BIDV tăng khoảng 7%.

Ở nhóm xếp sau, SHB ghi nhận mức chi bình quân 44,1 triệu đồng/người/tháng (+9%); Sacombank chi 43,4 triệu đồng/người/tháng (+6%); trong khi NCB chi 43,2 triệu đồng cho mỗi nhân viên mỗi tháng (+24%).

ACB và MB cũng nằm trong nhóm ngân hàng có mức chi bình quân cho nhân viên trên 40 triệu đồng, lần lượt đạt 43,1 triệu và 42,8 triệu đồng/người/tháng.

Ở nhóm ngân hàng có mức chi bình quân nhân viên từ 30 triệu đồng đến dưới 40 triệu đồng có VIB (37,7 triệu/tháng), LPBank (35,5 triệu/tháng) và ABBank (35,1 triệu/tháng); SeABank, BVBank (cùng chi 34,1 triệu/tháng); HDBank (32,7 triệu/tháng); VPBank (32,4 triệu/tháng)...