Chị Phạm Thị Hằng SN 1978 chuyển nhầm 75.000.000 đồng, ông Nguyễn Đình Thái SN 1961 chuyển nhầm 50.000.000 đồng: Công an vào cuộc và cái kết

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử phường Tân Hưng (TP Hải Phòng), ngày 4/11, Công an phường Tân Hưng đã kịp thời hỗ trợ hai người dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm vào tài khoản của người khác.

Trường hợp đầu tiên là chị Phạm Thị Hằng (SN 1978, đăng ký thường trú tại Trần Nội, phường Thạch Khôi). Chị Hằng đã chuyển nhầm số tiền 75.000.000 đồng vào tài khoản của anh Trần Văn Đ. (trú tại Tổ dân phố số 2, phường Tân Hưng).

Công dân Hằng (ảnh trái) và công dân Thái (áo hoa) nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm - Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chỉ huy Công an phường Tân Hưng đã chỉ đạo xác minh và giao Trung tá Phan Thị Hường, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực tiến hành tuyên truyền, giải thích. Sau khi được vận động, anh Trần Văn Đ. đã yên tâm, tin tưởng và chuyển lại toàn bộ số tiền cho người gửi nhầm.

Cùng ngày, khoảng 16h, ông Nguyễn Đình Thái (SN 1961, thường trú tại tổ 10, phường Yên Hòa, TP Hà Nội) chuyển nhầm 50.000.000 đồng vào tài khoản Đinh Nghĩa (số 11 Nguyễn Mai, phường Tân Hưng).

Ông Thái đã liên hệ với Trung tá Nguyễn Văn Huân, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực Công an phường Tân Hưng đề nghị hỗ trợ. Trung tá Huân báo cáo Chỉ huy đơn vị, tiến hành xác minh thông tin và phối hợp để anh Nghĩa trao trả lại số tiền cho ông Nguyễn Đình Thái.

Sau khi nhận lại tiền, chị Phạm Thị Hằng và ông Nguyễn Đình Thái đã viết thư cảm ơn Trung tá Phan Thị Hường, Trung tá Nguyễn Văn Huân cùng tập thể Công an phường Tân Hưng vì sự hỗ trợ kịp thời.

Cần làm gì khi chuyển khoản nhầm?

Khi phát hiện chuyển khoản nhầm, người dân nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng để yêu cầu tra soát giao dịch, đồng thời lưu giữ chứng từ chuyển tiền và các thông tin liên quan. Trường hợp cần thiết, có thể trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xác minh.

Đối với người bất ngờ nhận được tiền từ tài khoản không quen biết, không nên tự ý sử dụng số tiền này. Người nhận cần liên hệ ngân hàng để xác minh và thực hiện hoàn trả theo quy trình phù hợp, tránh chuyển tiền sang tài khoản khác chỉ theo yêu cầu của người lạ.