Theo thông báo kết luận thanh tra vừa được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 9 công bố, ngày 17/11/2026, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 9 đã ban hành Kết luận thanh tra số 370/KL-TTNH đối với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Thanh Khê (VIB Thanh Khê), có địa chỉ tại 125 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Nội dung thanh tra tập trung vào hoạt động cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro; xử lý, thu hồi nợ xấu; việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và triển khai giảm mặt bằng lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

Thanh tra NHNN Khu vực 9 chỉ ra một số hạn chế trong công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát vốn vay và thu hồi nợ tại VIB Chi nhánh Thanh Khê.

Theo kết luận thanh tra, về cơ bản, VIB Thanh Khê đã chấp hành tương đối tốt các quy định của NHNN và VIB trong hoạt động cấp tín dụng; thực hiện phân loại tài sản có, trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định.

Tuy nhiên, trong hoạt động cho vay, cơ quan thanh tra phát hiện một số hạn chế liên quan đến công tác thẩm định, kiểm tra và giám sát vốn vay.

Cụ thể, kết luận nêu: “Công tác thẩm định cho vay cơ bản đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Tuy nhiên, việc thẩm định cho vay thực hiện chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ”.

Tương tự, công tác kiểm tra, giám sát vốn vay cơ bản đáp ứng quy định pháp luật, nhưng vẫn còn những thiếu sót. Cơ quan thanh tra đánh giá việc kiểm tra, giám sát vốn vay tại chi nhánh “thực hiện chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ”.

Ngoài ra, VIB Thanh Khê còn có trường hợp xác định thời hạn cho vay chưa phù hợp với chu kỳ hoạt động kinh doanh của khách hàng và một số sai sót khác theo quy định nội bộ.

Đối với hoạt động bảo lãnh và phát hành thư tín dụng (L/C), tại thời điểm thanh tra, chi nhánh không phát sinh hoạt động này.

Một nội dung đáng chú ý khác trong kết luận thanh tra là công tác xử lý nợ xấu và thu hồi các khoản nợ đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro.

Theo cơ quan thanh tra, VIB Thanh Khê cơ bản tuân thủ quy trình, quy định và hướng dẫn của ngân hàng về xử lý nợ xấu, thu hồi nợ xấu và nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro.

Dù vậy, hoạt động này vẫn còn một số hạn chế. Kết luận thanh tra chỉ rõ: “Tại thời điểm thanh tra, vẫn còn nhiều khoản nợ chưa nhận diện sớm nguy cơ nợ xấu để có biện pháp xử lý kịp thời; nợ xấu phát sinh chậm thu hồi; tỷ lệ nợ xấu vẫn còn cao”.

Đây là những vấn đề được cơ quan thanh tra lưu ý trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh, đặc biệt là việc phát hiện sớm các khoản vay tiềm ẩn rủi ro và đẩy nhanh quá trình thu hồi nợ.

Ở chiều ngược lại, kết luận ghi nhận VIB Thanh Khê thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại Thông tư 31/2024/TT-NHNN và Nghị định 86/2024/NĐ-CP. Việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động tín dụng cũng được đánh giá là phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của VIB.