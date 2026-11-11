Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của ông Bùi Nguyên Khánh thửa số 278, diện tích 834m2 đất HNK, tờ bản đồ địa chính số 94, phường Đông Hải (phường Mỹ Bình cũ). Đất có nguồn gốc như sau:

Ngày 27/9/2004, hộ bà Phạm Thị Sàng được UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cấp Giấy chứng nhận số phát hành S 620388, thửa số 280, tờ bản đồ số 06, diện tích 881m2 đất HNK, phường Mỹ Hải. Thời hạn sử dụng: tháng 9/2013 (bản chính).

Ngày 21/11/2004, bà Phạm Thị Sàng, bà Đặng Thị Hư, ông Đặng Văn Nên lập giấy sang nhượng quyền sử dụng đất cho ông Bùi Nguyên Khánh, diện tích 881m2 đất, chỉ viết giấy tay (kèm theo bản chính).

Nay tương ứng thửa số 278, tờ bản đồ số 94, diện tích 834m2 đất HNK.

Tuy nhiên, bà Phạm Thị Sàng đã không còn sinh sống ở địa phương (đã chết).

Do vậy, để có cơ sở tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Nay Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung chuyển quyền sử dụng đất nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho ông Bùi Nguyên Khánh mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định.