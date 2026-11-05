Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của ông Trương Kim Thảo và vợ là bà Phạm Thị Chi, thửa số 85, diện tích 105.7m² đất ODT, tờ BĐĐC số 28, phường Ninh Chử. Đất có nguồn gốc như sau:

- Ngày 24/6/2013, bà Phạm Thị Rảnh được UBND huyện Ninh Hải cấp Giấy chứng nhận số phát hành BN 986944, thửa số 85, diện tích 105.7m² đất ODT, tờ BĐĐC số 15-4, thị trấn Khánh Hải.

- Ngày 20/9/2013, bà Phạm Thị Rảnh lập giấy biên nhận tiền đất với ông Trương Kim Thảo và vợ là bà Phạm Thị Chi, đồng ý bán 01 lô đất với diện tích 106m² giao sổ đỏ cho vợ chồng ông Thảo (kèm theo bản chính, không có xác nhận của chính quyền địa phương).

- Ngày 26/10/2026, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang có Biên bản làm việc với chủ sử dụng đất: Theo ý kiến của ông Trương Kim Thảo: Năm 2013 ông có nhận chuyển nhượng thửa đất của bà Phạm Thị Rảnh sử dụng đến nay, ông không biết bà Rảnh còn sống hay đã chết, bà không còn sinh sống tại địa phương nơi có đất nên ông không liên hệ được để ký xác nhận vào thông báo niêm yết theo quy định.

Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp GCNQSDĐ nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho ông Trương Kim Thảo và bà Phạm Thị Chi mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định.