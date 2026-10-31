Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của ông Nguyễn Kim Dũng thửa số 238, diện tích 54m² đất CLN và thửa số 243, diện tích 42m² đất CLN, tờ BĐĐC số 93, phường Phan Rang.

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của ông, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo như sau:

- Ngày 20/7/1994, ông Nguyễn Long được UBND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm cấp Giấy chứng nhận QSD đất phát hành số C 874794, thửa số 76, diện tích 952m² đất N, tờ BĐ số 7, xã Thành Hải. Thời hạn sử dụng: Tháng 6/2014. Ngày 27/10/2015, chỉnh lý nội dung: Đổi tên xã Thành Hải thành phường Đài Sơn. Tiếp tục sử dụng đất đến tháng 6/2064. Ngày 27/10/2015, chỉnh lý nội dung: Chuyển nhượng cho bà Lê Thị Nhân, thửa số 223, diện tích 112m² đất CLN. Diện tích còn lại là 840m², thửa số 76.

- Ngày 06/12/2003, hộ ông Nguyễn Long được UBND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm cấp Giấy chứng nhận QSD đất phát hành số S 269634, trong đó có thửa số 232a, diện tích 316m² đất N, tờ BĐ số 19, phường Đài Sơn. Thời hạn sử dụng: tháng 6/2014. Ngày 27/10/2015, chỉnh lý nội dung: Tiếp tục sử dụng đất đến tháng 6/2064. Ngày 17/11/2016, chỉnh lý nội dung: Số mới của tờ BĐ là 02 (năm 1998).

- Ngày 15/5/2006, ông Nguyễn Long và bà Nguyễn Thị Như Hoa lập giấy chuyển nhượng cho ông Nguyễn Kim Dũng, diện tích khoảng 100m². Giấy chuyển nhượng không có chính quyền địa phương xác nhận (bản chính).

- Ngày 7/10/2026, ông Nguyễn Kim Dũng có đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Nội dung đăng ký biến động: Nhận chuyển nhượng năm 2006.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Rang thông báo công khai niêm yết 30 ngày, từ ngày 23/10/2026 đến ngày 23/11/2026. Ông Nguyễn Long và bà Nguyễn Thị Như Hoa đã chết.

Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Kim Dũng mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định.