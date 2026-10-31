Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của bà Trần Thị Thùy Trang thửa số 219, diện tích 1.004m2 đất 2L, tờ BĐĐC số 71, phường Ninh Chử. Đất có nguồn gốc như sau:

- Ngày 04/4/1995, ông Dương Nhi được UBND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm cấp GCNQSDĐ số phát hành D 0682491, thửa số 153, tờ BĐ số 02, diện tích 1.004m2 đất 2L, xã Văn Hải. Thời hạn sử dụng: Tháng 3/2015 (bản chính).

- Ngày 13/9/2000, ông Dương Nhi lập giấy sang nhượng ruộng đất cho ông Phan Hùng Tâm, với diện tích 1 sào ruộng, chỉ viết giấy tay (kèm theo bản chính).

Ông Phan Hùng Tâm chết ngày 10/01/2006. Ngày 23/7/2026, những người thừa kế hợp pháp của ông Phan Hùng Tâm lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, thống nhất giao thửa số thửa số 153, tờ BĐ số 02, diện tích 1.004m2 đất 2L cho bà Trần Thị Thùy Trang toàn quyền sử dụng. Được Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Thanh Hiền chứng thực, số công chứng 4324/2026/CCGD (bản chính).

- Qua đo đạc thực tế tương ứng thửa số 219, diện tích 1.004m2 đất LUC, tờ BĐĐC số 71.

Tuy nhiên, ông Dương Nhi đã không còn sinh sống ở địa phương (đã chết).

Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho bà Trần Thị Thùy Trang mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định.