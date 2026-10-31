Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận (GCN) của bà Ngô Thị Tường Vân (đại diện đứng tên trên GCN) thửa số 118, diện tích 79,7m² đất HNK, tờ BĐĐC số 200, phường Bảo An (phường Phước Mỹ cũ), tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của bà, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo như sau:

- Ngày 30/9/1997, hộ bà Lê Thị Minh được UBND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) phát hành số H 388949, trong đó có thửa đất số 579ᶜ, tờ BĐ số 5, diện tích 1.120m² đất ĐM, phường Phước Mỹ. Thời hạn sử dụng: Đến tháng 9/2017. Nguồn gốc sử dụng đất: Được giao quyền sử dụng đất theo Quyết định số 06/QĐ/UB-TX, ngày 24/3/1994 của UBND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm.

- Ngày 24/4/2002, bà Lê Thị Minh lập giấy sang nhượng đất và hoa màu cho vợ chồng ông Huỳnh Ngọc Trúc và bà Ngô Thị Tường Vân, với diện tích đất và hoa màu 100m². Được UBND phường Phước Mỹ xác nhận ngày 25/4/2002.

- Ngày 01/6/2014, ông Huỳnh Ngọc Trúc (chết) không để lại di chúc. Ngày 20/10/2026, những người thừa kế của ông Huỳnh Ngọc Trúc lập Văn bản thỏa thuận cử người đại diện đứng tên trên GCNQSDĐ thống nhất cử bà Ngô Thị Tường Vân đại diện đứng tên để cấp GCN. Được Văn phòng Công chứng Trần Thị Minh Nghị chứng thực. Số công chứng 4194/2026/CCGD.

- Ngày 20/10/2026, bà Ngô Thị Tường Vân (đại diện đứng tên trên GCN) có đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Nội dung đăng ký biến động: Nhận chuyển nhượng ngày 24/4/2002.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Rang thông báo công khai niêm yết 30 ngày, từ ngày 23/10/2026 đến ngày 23/11/2026. Bà Lê Thị Minh đã chết.

Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp GCNQSDĐ nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp GCN cho Ngô Thị Tường Vân (đại diện đứng tên trên GCN) mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển quyền theo quy định.