Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của ông Sử Quốc Khoa, thửa số 1606, diện tích 80,3m² đất CLN, bà Bùi Thị Lượm, thửa số 1603, diện tích 121,9m² đất CLN, bà Lê Thị Hà thửa số 1605, diện tích 171,2m² tờ BĐĐC số 144, phường Bảo An. Đất có nguồn gốc như sau:

- Ngày 23/01/2009, bà Sử Thị Ky được UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cấp Giấy chứng nhận số phát hành AN 964265, thửa số 534, diện tích 442,6m² đất CLN, tờ bản đồ số 05, phường Phước Mỹ.

- Ngày 10/8/2009, bà Sử Thị Ky lập Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Sử Quốc Khoa và bà Trần Thị Hồng Ánh, với diện tích đất 110m², không có xã phường xác nhận.

Qua đo đạc thực tế tương ứng thửa số 1606, diện tích 80,3m² đất CLN, tờ BĐĐC số 144, phường Bảo An.

- Ngày 08/6/2009, bà Sử Thị Ky lập giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Hà, với diện tích đất khoản 100m², không có xã phường xác nhận.

Qua đo đạc thực tế tương ứng thửa số 1605, diện tích 171,2m² đất CLN, tờ BĐĐC số 144, phường Bảo An.

- Ngày 08/10/2009, bà Sử Thị Ky lập giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Bùi Thị Lượm với diện tích đất 129m², không có xã phường xác nhận.

Qua đo đạc thực tế tương ứng thửa số 1603, diện tích 121,9m² đất CLN, tờ BĐĐC số 144, phường Bảo An.

Tuy nhiên, bà Sử Thị Ky không còn sinh sống tại địa phương (chết).

Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho ông Sử Quốc Khoa và bà Trần Thị Hồng Ánh, bà Bùi Thị Lượm, bà Lê Thị Hà mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định.